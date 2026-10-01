Regolari le elezioni a Sant'Agata. Il Tar respinge il ricorso di Valentino

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha respinto il ricorso sulle elezioni elettorali proposto da Carmine Valentino con condanna alle spese del ricorrente a favore del Comune e dei controinteressati.
I giudici del Tar hanno quindi confermato il risultato elettorale dello scorso 25 maggio e quindi l’elezione a sindaco di Giovannina Piccoli.
Il ricorso contestava, in particolare, il verbale di proclamazione degli eletti del 26 maggio 2026 e le operazioni elettorali svolte nelle sezioni del territorio comunale.
Con la decisione del TAR, le contestazioni sono state respinte e gli esiti delle operazioni elettorali sono stati confermati, così come la conseguente proclamazione degli eletti.
“Una decisione – scrivono dal Comune saticulano - che fa chiarezza su una vicenda che aveva interessato tutta la comunità”.
Il Sindaco Piccoli e l’Amministrazione comunale prendono atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e ne danno comunicazione alla cittadinanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e di corretta informazione istituzionale.