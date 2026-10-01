Vigili del Fuoco. Dopo 36 anni di servizio in pensione il caporeparto Borreca Coordinatore del distaccamento di Bonea. Il saluto dei colleghi per il nuovo traguardo

Era il primo giorno di agosto del 1990 quando Pacifico Borreca, dopo il concorso, entrò a far parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Oggi, dopo ben 36 anni e più, di onorato servizio, il caporeparto del Corpo ha raggiunto la meritata pensione.

Dopo il periodo di formazione presso le Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle, Pacifico fu assegnato al comando provinciale di Milano. Città nuova, per un nuovo lavoro da svolgere per la comunità. Le doti di Pacifico Borreca sono da subito emerse come per ogni persona che sceglie di fare quel tipo di lavoro. Nei mesi successivi, il trasferimento a Firenze, poi a Roma. Nel 1992 il ritorno in Campania con l'assegnazione al comando di Avellino prima di rientrare nel Sannio nel marzo del 1996.

Nel 2011 il corso di formazione per il ruolo di Caposquadra e il trasferimento a Caserta, poi nuovamente ad Avellino ed infine, nel 2014 a Benevento, presso il distaccamento di Bonea dove ha prestato servizio per lunghi anni, sia da vigile, che da caposquadra e infine da Caporeparto, promozione ottenuta nel 2019.

Elevata professionalità, spirito di sacrificio, competenza nel soccorso dimostrata sia nelle emergenze nel territorio sannita che in quelle nazionali. Ha coordinato egregiamente il distaccamento di Bonea (Turno D) con professionalità e saggezza, quella maturata negli anni e con gli eventi. Sempre al fianco dei colleghi e della famiglia. Al caporeparto Borreca gli auguri da tutti i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento per un altro traguardo raggiunto sempre con la forza che caratterizza per sempre un Vigile del Fuoco.