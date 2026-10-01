Scuola. Tavolo tecnico presso la Rocca dei Rettori per offerta formativa Esaminato tutte le 22 proposte e le comunicazioni

In Provincia a Benevento si è riunito il tavolo tecnico per discutere dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2027 /2028.

I lavori, presieduti da Nino Lombardi, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Dirigente Valentino Ferrara, si sono svolti con la partecipazione dei Soggetti previsti dalle Linee Guida regionali disciplinanti la materia.

Il Tavolo ha esaminato tutte le 22 proposte e le comunicazioni pervenute alla Provincia nei giorni scorsi finalizzate alla concessione di nuovi Corsi ed indirizzi presso gli Istituti scolastici del territorio.

Il lavoro istruttorio del Tavolo ha sostanzialmente visto la convergenza sulla necessità di una riorganizzazione della rete scolastica sul territorio da elaborarsi tuttavia in altra sede avendo la stessa un carattere ed un respiro più ampio rispetto all’ordine del giorno dei lavori. Il Tavolo ha quindi espresso un parere consultivo favorevole sulla quasi totalità delle proposte presentate.

La Provincia, dal canto suo, ha preso atto del parere del Tavolo tecnico che sarà allegato alla Deliberazione del Presidente che comunque ha approvato nella sua totalità il pacchetto di proposte presentate alla Provincia.

Il documento deliberativo del Presidente sarà approvato e trasmesso alla Regione Campania nei termini previsti dalle Linee Guida al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Regione medesima.