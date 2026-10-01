Nell'amichevole di San Marco si rivede Romano. LE FOTO Simonetti e Verdi insieme agli altri "titolarissimi" ad assistere dagli spalti

San Marco dei Cavoti, ore 15: il Benevento è ospite d'onore della squadra locale che milita in prima categoria, in occasione delle celebrazioni per il conferimento ad Oreste Vigorito della cittadinanza onoraria.

In campo va un manipolo di giovani della Primavera, rinforzati dai vari Esposito, Logan, Schimmenti e Mignani, con la fascia di capitano sul braccio, oltre che da ragazzi della “cantera” che hanno già provato l'ebbrezza di esordire in prima squadra, da Del Gaudio a Donatiello, a Giugliano e Battista. Un solo osservato speciale, Raffaele Romano, reduce dall'infortunio ai tendini della caviglia subito la sera della sfida di Coppa Italia contro il Ravenna il 9 agosto. Il giovane difensore giallorosso va in campo dopo quasi due mesi, già tirato a lucido e pronto a rimettersi in gioco. Non ci sono, insieme ai cosiddetti “titolarissimi” neanche Simonetti e Verdi, che hanno ripreso come Romano ad allenarsi con i compagni della prima squadra. Floro Flores potrebbe riservare almeno ad uno dei due qualche minuto della sfida di domani contro il Frosinone. Staremo a vedere.

Le due formazioni

ASD SAN MARCO DEI CAVOTI: 1 Truocchio; 24 Agrella, 10 Celentano, 16 De Girolamo, 14 Fall, 96 Manco, 28 Moccia, 8 Petroccia, 3 Pizzi, 6 Sambou, 21 Santillo. A disp.: 23 Njie, 12 Laperuta, 4 Ascione, 15 Beruhulia, 19 Galasso, 11 Iapozzuto, 17 Mancini, 20 Mascia, 7 Pannella, 30 Saydi. All. Vincenzo Monteforte

BENEVENTO CALCIO (4-3-3): 1 Esposito; 3 Scarpitella, 5 Formicola, 6 Jerradi, 2 Romano; 10 Del Gaudio, 4 Donatiello, 8 Grilli; 11 Logan, 7 Schimmenti, 9 Mignani. A disp.: 12 Sylla, 13 Paolini, 14 Viscovo, 15 Manuzzi, 16 Petrizzo, 17 Battista, 18 Soprano, 19 Giugliano. All. Antonio Floro Flores