Legionella: prevenzione e sicurezza nelle strutture ricettive L'ordine dei medici promuove la consapevolezza degli operatori

Si è tenuto ieri, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, l’incontro divulgativo “Prevenire la Legionella nelle strutture ricettive: sicurezza, salute e responsabilità”, promosso dalla Commissione ordinistica “Salute e Ambiente”.

L’iniziativa è stata dedicata agli operatori del settore turistico-ricettivo e ai titolari di SPA e centri benessere, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi legati alla proliferazione della Legionella negli impianti idrico-sanitari e aeraulici e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione per limitarne la diffusione attraverso gli aerosol.

Ad aprire i lavori è stato il dr. Gaetano Beatrice, esperto pneumologo e Consigliere dell’Ordine dei Medici, che ha illustrato le caratteristiche della malattia polmonare da Legionella, soffermandosi sui principali fattori di rischio per le persone esposte.

A seguire, il dr. Cosimo Savoia, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Benevento, ha analizzato l’andamento della malattia attraverso i dati disponibili nella letteratura internazionale e i flussi informativi locali.

Il dr. Marcello Lamberti, dirigente medico della Direzione Medica Ospedaliera dell’AORN San Pio, ha quindi approfondito le metodologie di autocontrollo previste dalla normativa per i responsabili delle strutture, per i progettisti e per i gestori degli impianti idrico-sanitari e aeraulici.

A concludere gli interventi tecnici è stata la dr.ssa Annamaria Rossi, dirigente ARPAC e responsabile del Laboratorio di riferimento regionale per lo studio della Legionella, che ha illustrato le principali criticità nella gestione degli impianti idrico-sanitari che possono favorire la crescita del microrganismo e la sua diffusione agli ospiti delle strutture, presentando anche gli strumenti analitici e le possibili azioni correttive di natura chimico-fisica.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra prevenzione della Legionella, tutela della salute pubblica e qualità dell’offerta turistico-ricettiva del territorio. Un tema sottolineato anche dal Presidente della Provincia, dr. Lombardi, e dal Vice Presidente di Confindustria Benevento, dr. Casucci, che, nel portare il proprio saluto ai partecipanti, hanno manifestato l’impegno a promuovere, attraverso le rispettive istituzioni, ulteriori iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore.

L’incontro si inserisce nel percorso promosso dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dr. Luca Milano, volto a rafforzare il ruolo dell’Ordine quale luogo di confronto e di condivisione di conoscenze e competenze a servizio della comunità.

«La prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica – è il messaggio emerso nel corso dell’iniziativa – e richiede una stretta collaborazione tra professionisti, istituzioni e operatori, soprattutto nei contesti in cui la corretta gestione degli impianti può contribuire concretamente alla riduzione dei rischi».

L’iniziativa ha quindi rappresentato un momento di approfondimento e confronto su una tematica di particolare rilevanza per il territorio, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza degli operatori e promuovere una cultura della prevenzione capace di coniugare sicurezza, salute e qualità dell’accoglienza.