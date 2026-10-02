Mastella: "Noi di Centro presenza sostanziale. Ora un’area di centro forte" Così il segretario nazionale di NdC a margine della ricerca di Noto Sondaggi sulle politiche '27

"La presenza di Noi di Centro-Mastella nel sondaggio di Noto sulle intenzioni di voto verso le Politiche del 2027, anche un po' inaspettata, è sostanziale e importante".

Così il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella a margine della ricerca di Noto Sondaggi sulle Politiche del '27.

Secondo la rilevazione riportata da Noto Sondaggi, Noi di Centro – Lista Mastella si attesterebbe allo 0,7% delle intenzioni di voto.

"Come nel 2006 - prosegue Mastella - c'è equilibrio nelle coalizioni e la partita si gioca sul filo del rasoio. Allora l'Udeur fu determinante per la vittoria di Prodi che senza il consenso che raccogliemmo come Campanile non avrebbe avuto la maggioranza parlamentare. Oggi c'è un equilibrio e si vincerà al fotofinish. Il premio di maggioranza si gioca sul filo del rasoio elettorale e aritmetico.

Una presenza centrista forte è determinante. Ora due obiettivi: organizzazione sul territorio nazionale e sforzo politico per una area di centro forte e coesa".