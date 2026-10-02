A Ceppaloni le celebrazioni per "San Francesco al Borgo 2026" Da stasera la tre giorni tra musica, spettacoli e tradizione

Entrano nel vivo a Ceppaloni le celebrazioni per "San Francesco al Borgo 2026". La manifestazione, promossa dall’Unità Pastorale di Ceppaloni guidata da Don Lorenzo Verrecchia e dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato, in collaborazione con le realtà territoriali e l'Amministrazione Comunale, si appresta a vivere il suo weekend clou con un cartellone civile ricco di grandi eventi musicali, momenti di devozione ed enogastronomia locale.

Piazza Carmine Rossi sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti, trasformandosi ogni sera – a partire dalle ore 20:30 – in un'accogliente isola del gusto grazie agli stand dedicati allo Street Food e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Tra le proposte culinarie non mancherà la classica montanara firmata dalla Pro Loco, già regina indiscussa della Porziuncola, che per l’occasione verrà affiancata da primi piatti a base del pregiato tartufo locale (bianco e nero) e da un'invitante area braceria.

Il palcoscenico di Piazza Carmine Rossi ospiterà un cast artistico vario e coinvolgente, pensato per soddisfare ogni fascia d'età:

Venerdì 2 ottobre la serata sarà interamente dedicata alla grande musica d'autore. Alle ore 22 si terrà l'attesissimo concerto di Alessio, pronto a trascinare la piazza con i brani più amati del suo repertorio.

Sabato 3 ottobre una serata all'insegna del prestigio e della contaminazione musicale. Alle 21 il borgo accoglierà la solenne ed emozionante esibizione della Fanfara della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" di Caserta, i cui ritmi e ottoni storici regaleranno un momento di forte impatto scenico ed emotivo. La Fanfara renderà speciale la propria esibizione con “Il Canto degli Italiani” in un appuntamento voluto fortemente dalla comunità per lo storico legame che Ceppaloni ha con il Patrono d’Italia. A seguire, alle ore 22:00, spazio alle sonorità travolgenti degli Harmonkey.

Domenica 4 ottobre la giornata festiva prenderà il via già al mattino, alle ore 8, con il tradizionale Giro Bandistico per le vie del paese a cura della Banda Musicale "Città di Airola - Associazione Nuova Arte 2 APS". La sera, la piazza si accenderà per un finale ad alto ritmo: alle ore 21:00 il DJ SET con Flavio Skis, seguito alle 22:00 dall'esplosivo e attesissimo show di Gigi Soriani, già protagonista durante tutta l’estate di un tour di grande successo.

A coronamento della manifestazione, la notte di domenica 4 ottobre si chiuderà con il Gran Finale Pirotecnico a cura della rinomata Pirotecnica Ronca Carmela di Pietrastornina (AV), che regalerà uno spettacolo di luci e colori nel cielo di Ceppaloni.

Accanto agli appuntamenti di piazza, proseguono le solenni funzioni presso la Chiesa della SS. Annunziata. Venerdì 2 ottobre si terranno il Santo Rosario (17:30) e la Santa Messa (18:00). Sabato 3 ottobre, alle ore 19:00, si rinnoverà il toccante momento della Commemorazione del Transito di San Francesco.

Domenica 4 ottobre, Festa del Santo, dopo le Sante Messe del mattino (ore 9:30, 10:30 e 11:30), si svolgerà alle ore 18:00 la Solenne Processione di San Francesco per le vie del paese.