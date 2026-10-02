Emergency il 3 ottobre a Benevento per un "cantuccio di pace" Domani a Piazza Roma per sostenere la maternita’ nelle zone di guerra

Per celebrare la Giornata del Dono, il 3 ottobre, EMERGENCY sarà a BENEVENTO in Piazza Roma dalle 10:00 alle 12:30 per la vendita dei Cantucci di Pace. Grazie al lavoro di oltre 2.200 volontari in 20 regioni, i tipici biscotti toscani saranno il cuore di una raccolta fondi a sostegno della salute materno-infantile in tre Paesi tra i più martoriati al mondo: Gaza, Sudan e Afghanistan.

Nei contesti di guerra la gravidanza diventa un fattore di alto rischio. La distruzione dei sistemi sanitari, lo sfollamento forzato, la malnutrizione, la mancanza di acqua potabile e l’instabilità continua, aumentano il rischio di complicanze e rendono spesso impossibile accedere a cure prenatali e post natali essenziali. In questi contesti, patologie curabili diventano potenzialmente letali. In Afghanistan, nel Centro di maternità di Anabah gestito da EMERGENCY, oltre l'80% delle gravidanze seguite è oggi ad alto rischio. E così in Sudan. A Gaza oggi vivono circa 50mila donne incinte in un sistema sanitario ormai quasi completamente distrutto.

La maternità nei luoghi di guerra non può essere una ulteriore condanna. Con i Cantucci di Pace 2026, ogni biscotto acquistato contribuisce a garantire cure prenatali, assistenza al parto e sostegno post-natale gratuito e di qualità in zone di guerra.