"Urban Nature" a Benevento: i giovani si mobilitano per la cura della natura L'evento lungo la sponda pedonale del fiume Calore, in via Grimoaldo Re

Si è svolto lungo la sponda pedonale del fiume Calore, in via Grimoaldo Re, l'evento “Urban Nature & RiConnessi”, una giornata di partecipazione giovanile e comunitaria organizzata da WWF Sannio e Nuova Destinazione d'Uso ETS (NDU), in collaborazione con l’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo.

L'iniziativa ha messo al centro la situazione degli spazi pubblici in città, la necessità della tutela della biodiversità urbana e l'importanza di una gestione condivisa delle aree verdi cittadine, offrendo ai ragazzi un'occasione per esprimere idee, richieste e proposte concrete per il territorio.

Dopo una breve passeggiata di osservazione naturalistica nell'area del lungofiume pedonale, attualmente in stato di degrado e semi-abbandono, studentesse e studenti delle classi I A e II Q del Polo Palmieri Rampone hanno dibattuto insieme agli attivisti ed operatori delle associazioni e ad alcuni cittadini su alcune proposte di riqualificazione e di gestione di aree cittadine.

Le proposte sono state ispirate anche dalle immagini raccolte durante il progetto “Naturalmente Giovani” nello scorso anno scolastico, per l’occasione esposte su alcuni pannelli.

L'evento si inserisce nel quadro della campagna nazionale Urban Nature del WWF Italia — volta a promuovere il valore della natura per il benessere psicofisico e la salute nelle città — e del progetto RiConnessi, nato per favorire l'attivismo giovanile e le attività outdoor in alternativa al virtuale.

Tra le proposte concrete emerse dal lavoro dei ragazzi e presentate durante la giornata figurano:.

· Spazi urbani di incontro e socializzazione: creare luoghi per facilitare l’interazione dei giovani, attenzione agli aspetti naturalistici degli spazi urbani, in particolare quelli più affollati come il nuovo terminal in fase di realizzazione.

· Volontariato ambientale: costituzione di un gruppo di volontari per interventi di pulizia e decoro nell'area del lungofiume.

· Comunicazione e video: produzione di pillole video per sensibilizzare altri giovani sui temi della gestione verde.

· Reti territoriali e partenariati: creazione di collaborazioni strutturate tra associazioni ambientaliste (come WWF e LIPU), enti del terzo settore e istituti scolastici superiori.

· Spazio web per le idee dei giovani: attivazione di una sezione dedicata sul sito del WWF Sannio per raccogliere le proposte giovanili sull'ambiente urbano.

· Teatro sociale e sensibilizzazione: realizzazione di spettacoli e attività teatrali con gli studenti da portare nelle zone degradate della città per accendere i riflettori sul tema dei beni comuni.

· Tavoli di confronto continui: promozione di momenti periodici di dialogo sulla gestione del verde pubblico.

Nonostante l'invito formale rivolto alle istituzioni, non si è registrata la partecipazione di esponenti della Giunta o del Consiglio comunale. L’unico gruppo presente è stato Civico 22 con due rappresentanti che si sono impegnati a portare le istanze emerse all’attenzione dell’assise cittadina. L'incontro ha comunque permesso un proficuo scambio di idee tra cittadini, studenti e associazioni, chiudendosi con l'impegno personale dei partecipanti a contribuire alla realizzazione collettiva delle proposte scaturite dalla giornata.