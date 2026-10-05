A Paduli venti studenti del Liceo Artistico raccontano San Francesco Quando la scuola diventa arte. Al centro i giovani e il valore dell’arte come esperienza

Ci sono giornate in cui una scuola esce dai propri confini e diventa parte integrante della comunità. Giornate in cui la formazione passa attraverso l’esperienza, il confronto, l’incontro con le persone e la possibilità di lasciare un segno concreto.

È accaduto ieri a Paduli, dove la piazza si è trasformata in un grande laboratorio creativo a cielo aperto per la rassegna d’arte estemporanea “San Francesco a chiazza”.

Protagonisti assoluti sono stati venti studenti del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento, chiamati a interpretare attraverso la pittura e il disegno la figura di San Francesco d’Assisi.

Dalle 9 alle 16, davanti agli occhi dei cittadini e dei numerosi visitatori accorsi per assistere all’iniziativa, i ragazzi hanno lavorato alle loro opere. Venti opere, venti percorsi creativi, venti modi differenti di guardare e raccontare una figura che appartiene alla memoria religiosa e culturale del nostro Paese.

La piazza, per qualche ora, ha cambiato volto. È diventata un luogo in cui osservare l’arte mentre nasce, seguire il gesto del pittore, vedere un’idea prendere forma e scoprire come, partendo dallo stesso tema, possano nascere interpretazioni profondamente diverse.

Ed è proprio qui che si trova il valore più autentico dell’iniziativa. L’arte non si impara soltanto: si vive. Per gli studenti, infatti, l’estemporanea non è stata semplicemente una prova artistica e nemmeno una competizione. È stata una lezione fuori dall’aula.

Un’esperienza nella quale mettere alla prova competenze tecniche, creatività, capacità di osservazione e autonomia. Ma anche un’occasione per imparare a gestire il tempo, confrontarsi con uno spazio reale, lavorare sotto lo sguardo del pubblico e trasformare una suggestione in un’opera compiuta.

L’arte, in questo senso, diventa uno straordinario strumento educativo.

Gli studenti sono stati accompagnati durante l’esperienza dai docenti Caterina Citarella, Giulio Calandro e Mariapia Saccone, che hanno seguito i ragazzi nella fase creativa e operativa, sostenendone il percorso e le capacità individuali.

La manifestazione è stata realizzata grazie al contributo del Comune di Paduli, della Parrocchia San Bartolomeo, della Pro Loco Padulese e dell’UNPLI Benevento, in collaborazione con il Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento.

Un lavoro corale che ha messo insieme istituzioni, scuola, associazionismo e comunità, dimostrando quanto possa essere fecondo il dialogo tra realtà diverse quando al centro vengono messi la cultura e i giovani.

La premiazione: il riconoscimento al talento

Alle 17:30, al termine della giornata di lavoro, si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza del parroco Don Enrico Francesco Iuliano, del sindaco di Paduli Domenico Vessichelli e della vicepreside del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio”, professoressa Anna Rita Zagarese.

Il primo premio, documentato dalla fotografie di Vito Sordi, è stato assegnato a Giulia Tremigliozzi, il secondo premio a Vanessa Renna e il terzo premio a Martina Terranova.

Tre riconoscimenti che hanno premiato particolari qualità artistiche e interpretative, ma che non possono cancellare il valore dell’esperienza vissuta da tutti i partecipanti.

Il Liceo Artistico e il territorio: una scuola che costruisce cultura

La partecipazione alla rassegna di Paduli si inserisce nel più ampio percorso di apertura al territorio del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento, guidato dalla Dirigente scolastica Silvia Vinciguerra.

Una scuola che attraverso progetti, iniziative e collaborazioni con Comuni, enti, associazioni e realtà culturali del territorio offre ai propri studenti occasioni concrete per mettere in pratica ciò che apprendono quotidianamente.

È una concezione della formazione nella quale la scuola non rimane isolata, ma dialoga con ciò che la circonda. I luoghi diventano così spazi didattici; le comunità diventano interlocutori; gli eventi culturali diventano occasioni di crescita. E l’arte diventa il linguaggio attraverso il quale questo dialogo può realizzarsi.

Per un Liceo Artistico, il rapporto con il territorio assume inoltre un significato particolare. Significa educare gli studenti a riconoscere il valore dei luoghi in cui vivono, delle loro tradizioni, della loro storia e del loro patrimonio culturale. Significa insegnare che la creatività può essere anche uno strumento di valorizzazione e di promozione della comunità.

Ma significa soprattutto dare ai ragazzi una consapevolezza fondamentale: quello che imparano a scuola può avere un valore reale fuori dalla scuola.

Una piazza piena di futuro

“San Francesco a chiazza” è stata dunque molto più di un’estemporanea. È stata una giornata nella quale una comunità ha scelto di investire sui giovani e nella quale una scuola ha portato le proprie competenze dentro la vita del territorio.

A Paduli, per alcune ore, l’arte non è stata qualcosa da osservare a distanza. È stata qualcosa da vivere.

I visitatori hanno visto nascere le opere; i ragazzi hanno sperimentato cosa significa essere artisti davanti a un pubblico; gli insegnanti hanno accompagnato un percorso di crescita; le istituzioni hanno costruito un’occasione di incontro.

E forse è proprio questa la fotografia più bella della giornata: una piazza diventata laboratorio, venti giovani diventati narratori e l’arte diventata un ponte tra la scuola e la comunità.

Perché una scuola che porta i propri studenti sul territorio non insegna soltanto a dipingere, scolpire o progettare. Insegna a guardare il mondo con occhi diversi.

E un ragazzo che impara a guardare il mondo con occhi diversi sarà, domani, un adulto più capace di comprenderlo, di raccontarlo e, magari, anche di cambiarlo.

È questo il valore più profondo dell’arte: non soltanto creare bellezza, ma insegnare a riconoscerla, a custodirla e a generarne di nuova.