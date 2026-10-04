Benevento, da domani mirino sul Cesena Floro dovrà verificare più di una situazione: torna Mannini, ultima fatica azzurra per Cherubini

La strega preferisce il mattino. Il programma degli allenamenti di questa settimana hanno un unico comune denominatore: si terranno tutti alle 10,30 all'Imbriani. Non c'è da sbagliarsi. Del resto quelle del mattino sono le ore migliori.

Domani Floro farà ancora la conta: gli mancherà Tony Prisco, ma recupererà Mattina Mannini. Ruoli diversi, ma entrambi uomini di centrocampo. L'azzurro Under 20 ha chiuso la sua avventura nel torneo spagnolo di La Nucia e torna tirato a lucido per questa importantissima settimana che prelude alla sfida col Cesena. Dicevamo della “conta”: il tecnico giallorosso verificherà le condizioni diVannucchi, Caldirola e Dalle Mura. Tutti e tre hanno saltato l'amichevole di Frosinone, ma solo a scopo precauzionale. Non dovrebbero esserci complicazioni e tutti e tre dovrebbero essere disponibili per sabato. Da tenere d'occhio anche i tre “reduci” dall'infermeria: Verdi, Simonetti e Romano. Sembrerebbero tutti e tre incamminati verso la prima convocazione in questo campionato, ma Floro terrà molto in conto la condizione che verificherà in questa settimana che va ad incominciare.

Tra gli assenti questa mattina ci sarà ancora Luigi Cherubini. Il nazionale under 21 ha l'ultima fatica con la sua rappresentativa questo pomeriggio, la più importante contro la Polonia. Si gioca all'Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara alle 18,15. C'è in ballo la qualificazione diretta alla fase finale degli Europei. L'Italia è chiamata all'impresa: deve battere i polacchi con due gol di scarto per essere certa della qualificazione. Altrimenti dovrà munirsi di calcolatrice e capire se potrà la migliore seconda per andare ugualmente di diritto alla fase finale degli Europei. In caso contrario dovrà prepararsi agli spareggi.

Cherubini, dopo le fatiche con il selezionatore Baldini, sarà di nuovo disponibile per il Benevento, che dunque lo avrà per una settimana intera in vista della partita col Cesena.

Settimana importante, fatta di verifiche e di scelte. L'amichevole col Frosinone ha regalato tante indicazioni, Floro ne farà tesoro e deciderà chi mandare inizialmente in campo. Partita difficile, ma accattivante quella col Cesena. La terza vittoria di fila certificherebbe un Benevento assai affidabile. E' la speranza di tutti.

Nella foto di Taddeo, il nazionale Under 20 Mattia Mannini