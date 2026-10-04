Under 16, Benevento-Empoli 2-3: gli highlights del match giocato all'Avellola Sconfitta casalinga per i ragazzi allenati da Festa

Benevento-Empoli 2-3

Benevento: Nuzzo; Circelli (33'st Sansaro), Martinelli, De Vito, Scapellato, Gargiulo, Licciardi (30'st Picarella), Ronga, Di Laora, Nolé (40' Sarracino), Grosso La Valle (30'st Conte).

A disp.: Aruta, De Feo, Maglia, Mirra, Criscuolo. All.: Festa

Empoli: Puccioni; Cattin, Muharremi (9'st Atzeni), Fanucchi (30'st Franchi), Cinotti, Falconi, Kri bi (9'st Allochis), Dalla Bona. Merlin (40'st Testi), Cristiano (9'st Princeton), Zega. A disp.: Lombardo, Di Natale, Diousse, Fiore. All.: Consonni

Marcatori: 9'pt Merlin (E), 14'pt De Vito (B), 28'pt Falconi (E), 46'pt Di Laora (B), 20'st Allocchis (E)

Arbitro: Ciriello di Nola. Assistenti: Ballante di Avellino e Calzone di Benevento

Sconfitta casalinga per l'under 16 del Benevento contro l'Empoli. Dopo il vantaggio di Merlin, i giallorossi hanno pareggiato con De Vito. Al 28' Falconi ha riportato i toscani in vantaggio, ma sul finire di frazione è stato Di Laora a siglare il 2-2. Nella ripresa, Allocchis ha siglato la marcatura del definitivo 2-3.