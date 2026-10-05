Pietrelcina entra ufficialmente nell’Associazione nazionale ‘Città dell’Olio’ “I nostri prossimi e imminenti obiettivi sono la nascita della Comunità dell’Olio"

Pietrelcina ufficialemente nella lista nazionale delle "Città dell'olio". Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Mazzone all’indomani dell'incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, l'Assessore Regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Presidente Nazionale e il Coordinatore Regionale di Città dell'Olio, culminato con la consegna della Bandiera delle Città dell'Olio nel bellissimo Antico Frantoio, un luogo simbolo della cultura contadina della comunità locale.

“Nell'ottica di una diversificazione turistica – dice il sindaco Mazzone - abbiamo fortemente voluto portare avanti la questione delle tipicità: vogliamo che chi sceglie Pietrelcina non trovi soltanto i luoghi di San Pio e la nostra grande storia spirituale, ma possa vivere un'esperienza a 360 gradi, scoprendo l'eccellenza dei nostri prodotti agroalimentari. Per questo, dopo il percorso fatto con il carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food, puntiamo alla valorizzazione della straordinaria qualità della nostra olivicoltura, che merita di essere tutelata come motore di sviluppo sostenibile”.

“I nostri prossimi e imminenti obiettivi sono la nascita della Comunità dell’Olio e il riconoscimento della cultivar di Pietrelcina per dare ancora più voce e identità alla nostra terra”, conclude Mazzone.