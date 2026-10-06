Depuratore a Benevento. Giovedì 15 ottobre la presentazione del progetto L'opera attesa da decenni avrà un costo complessivo di 29 milioni di euro

Giovedì 15 ottobre, alle ore 11,30 presso la Sala consiliare di Palazzo Mosti, il Commissario Straordinario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue professor Fabio Fatuzzo e il sindaco di Benevento Clemente Mastella terranno una conferenza stampa per la presentazione del progetto esecutivo del nuovo depuratore di Benevento.

L'imponente opera, del valore complessivo di oltre 29 milioni di euro e di storica portata per il territorio cittadino di Benevento, sarà realizzata con appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera). Nel corso della conferenza di presentazione del progetto esecutivo saranno illustrate, anche con slides e grafiche, le coordinate tecnico-geologiche dell'opera e sarà delucidato il cronoprogramma per l'inizio effettivo dei lavori.