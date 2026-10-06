Incidente mortale sulla Telesina. Filt Cgil: "raddoppio non può più aspettare" Caserta. Lustro, Anzalone e Pascarella: “Una vittima e due feriti. Sicurezza sia priorità”

«Esprimiamo cordoglio alla famiglia della vittima e vicinanza ai feriti. L’ennesimo grave incidente sulla Telesina, stavolta in provincia di Caserta, ripropone una questione che non può più essere rinviata: la sicurezza di un’arteria fondamentale per migliaia di lavoratori, pendolari, autotrasportatori e cittadini».

Così Angelo Lustro, Segretario Generale FILT CGIL Campania, Giuseppe Anzalone, Segretario Generale FILT CGIL AV-BN, e Tommaso Pascarella, Segretario Generale FILT CGIL Caserta.

«Nel rispetto degli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità del sinistro, è evidente che sulla Telesina servono interventi strutturali. Il raddoppio dell’arteria deve diventare una priorità nazionale, con risorse, tempi certi e un cronoprogramma trasparente».

«Non possiamo continuare ad aspettare che siano gli incidenti, i feriti e le vittime a ricordarci l’urgenza di intervenire. La sicurezza viene prima di tutto. La Telesina deve essere una strada sicura per chi la percorre ogni giorno».