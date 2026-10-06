Nel chiostro di Santa Sofia la premiazione Winehunter Award 2026 – Campania Domani sera presente anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Serluca

Il Sannio, nella programmazione del Merano WineFestival – Wine Hunter 2026-2027, lancia nuove sfide per la promozione e valorizzazione della vite e del vino che caratterizza in modo crescente, l’economia agricola sannita.

Domani, 7 ottobre, con Helmuth Koecher, una prima edizione dell’assegnazione degli “Award Gold” alle 61 aziende della Campania che hanno ottenuto questo riconoscimento, una iniziativa che rilancia oltre dieci anni di collaborazione con Sannio Consorzio Tutela Vini e lo storico Festival meranese, giunto alla sua 35° edizione (che partirà dal prossimo 6 novembre), e che, svolgendosi all'interno della rete museale provinciale, inaugura la collaborazione del Merano Wine Festival con “Sannio Europa” (Società in house della Provincia di Benevento).

PREMIAZIONE WINEHUNTER AWARD 2026 – CAMPANIA

Chiostro di Santa Sofia, Monumento Unesco, Rete Museale di Benevento – ore 19.00 - 20.30

Modera Dante Stefano Del Vecchio.

Interventi: Giampiero Rillo – Vicepresidente Sannio Consorzio Tutela Vini; Maria Carmela Serluca – Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Clemente Mastella – Sindaco di Benevento