Il cielo in una stanza: il ritiro sociale di adolescenti e giovani adulti Venerdì alle 15, convegno Unisannio e Asl a Palazzo San Domenico

Il ritiro sociale di adolescenti e giovani adulti è un fenomeno sempre più presente nel dibattito sulla salute mentale delle giovani generazioni. Una condizione che può assumere forme diverse e accompagnarsi a manifestazioni psicopatologiche, ponendo nuove sfide ai servizi sanitari, alle famiglie e all’intera comunità educante.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Centro Nuvole per il benessere psicofisico della comunità studentesca dell’Università del Sannio e il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Benevento, nell’ambito delle attività del Progetto PROBEN PRIMA, organizzano un incontro di approfondimento sul tema.

L’appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15, a Palazzo San Domenico, a Benevento.

L’incontro, dal titolo Prendersi cura di una generazione. Il ritiro sociale: narrazioni cliniche e pratiche di intervento, sarà l’occasione per mettere a confronto prospettive cliniche e pratiche di intervento, con il contributo di esperte ed esperti che da anni si occupano del fenomeno.

Dopo i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università del Sannio Maria Moreno, interverranno Paolo Cavalli, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Benevento, ed Ennio Cavuoto, referente del Centro Nuvole dell’Università del Sannio.

La tavola rotonda sarà moderata da Carmelo Sandomenico, dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale di Benevento della ASL Benevento, e vedrà la partecipazione di Valentina Boursier, professoressa di Psicologia Clinica dell’Università Federico II di Napoli, Arturo Casoni, socio fondatore dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma, Franco Lolli, direttore scientifico dell’Istituto Lacaniano di Psicoterapia di Grottammare, Antonio Piotti, dell’Istituto Minotauro di Milano, e Fabio Vanni, presidente di Progetto Sum ETS e della Rete Psicoterapia Sociale di Parma.

Al termine della tavola rotonda, alle ore 17, è previsto un dialogo con il pubblico.

L’iniziativa rientra nelle attività del Progetto PROBEN PRIMA, dedicate alla promozione del benessere psicofisico e alla prevenzione del disagio nella comunità studentesca e giovanile, e propone un confronto tra ricerca, esperienza clinica e pratiche di intervento su un fenomeno che coinvolge giovani, famiglie, servizi sanitari e comunità educanti.