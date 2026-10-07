Il Brasile dà voce al ritmo: Claudia Marss ed "Encontro" al Conservatorio Sala Dalla masterclass al concerto serale, con la partecipazione degli studenti al laboratorio corale

Il ritmo come incontro di culture, la voce come strumento di conoscenza e condivisione. Sabato 10 ottobre il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospiterà la cantante e compositrice brasiliana Claudia Marss, protagonista di una giornata che unirà approfondimento musicale, pratica corale e spettacolo, per concludersi con il concerto serale del gruppo “Encontro”.

Originaria di Salvador di Bahia, Claudia Marss guiderà la masterclass “Dare Voce al Ritmo – Timeline e poliritmia nella tradizione musicale brasiliana: una guida all’ascolto consapevole”. Un’occasione per scoprire ciò che anima il canto brasiliano: gli accenti, gli intrecci ritmici e quella relazione tra voce e pulsazione che ha affascinato e influenzato generazioni di musicisti jazz in tutto il mondo.

Dal choro al samba, dalla bossa nova al baião e al frevo, il percorso attraverserà la ricchezza delle tradizioni musicali del Brasile, esplorandone le radici africane e le trasformazioni nate dall’incontro tra culture. Particolare attenzione sarà dedicata alla timeline, intesa come riferimento per comprendere gli intrecci della poliritmia, al concetto di ritmica additiva e agli scambi tra musica brasiliana e jazz: un dialogo in entrambe le direzioni, fatto di ascolto, contaminazioni e nuove possibilità espressive.

Aperta a tutte le classi e a tutti gli strumenti, la masterclass si articolerà in tre ore di attività mattutine, dedicate all’introduzione, all’approfondimento teorico e agli esempi musicali, e in due ore pomeridiane di laboratorio pratico e preparazione corale.

Il lavoro degli studenti troverà spazio nel concerto serale attraverso l’esecuzione di tre brani preparati durante il laboratorio: “Cordeiro de Nanã”, “Cambina é Congo” ed “Estrela da terra”. Il passaggio dall’aula al palcoscenico renderà così la giornata un’esperienza concreta di formazione e produzione artistica condivisa.

A seguire (ore 19), il concerto di Claudia Marss con “Encontro”, formazione che riunisce Claudia Marss e Antonella Vitale, voci e composizioni; Giulia Salsone, chitarra e composizioni; Marco Siniscalco, basso elettrico; Simone Prattico, batteria. Un incontro di voci, corde e percussioni nel quale la sensibilità jazzistica dialogherà con la forza ritmica e melodica della musica brasiliana.

Il percorso artistico di Claudia Marss comprende il Premio Troféu Caymmi come migliore interprete canora emergente, la partecipazione come corista alla tournée brasiliana di Gilberto Gil e l’esperienza come solista nella “Pietà” di Nicola Piovani, su testo di Vincenzo Cerami, accanto a Gigi Proietti e Rita Cammarano. Alla carriera concertistica affianca un’intensa attività didattica dedicata alla tecnica vocale, allo stile e all’interpretazione jazzistica e brasiliana.

Il Conservatorio “Nicola Sala” invita gli studenti, i docenti, gli appassionati di musica e tutta la cittadinanza al concerto serale di sabato 10 ottobre: un’occasione per incontrare la musica brasiliana attraverso le sue voci, comprenderne gli intrecci e lasciarsi coinvolgere dal suo ritmo.

