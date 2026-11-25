Benevento, Fasiello in Nazionale: parteciperà al torneo di Natale Il difensore giallorosso vestirà la maglia azzurra dell'under 15

Gran bella soddisfazione per Francesco Fasiello. Il difensore dell'under 15 del Benevento vestirà la maglia azzurra dell'Italia under 15, in occasione del Torneo di Natale che si terrà dal 27 al 29 novembre a Novara, nel centro sportivo di Novarello. Per Fasiello è un ottimo riconoscimento dopo quanto di buono fatto in questo primo scorcio di stagione, agli ordini del tecnico Marco Grande. La formazione dell'under 15 giallorossa ha dato vita a un importante andamento fino a questo momento, con 21 punti conquistati nelle prime dieci giornate che l'hanno permessa di agganciare il quarto posto in classifica. Fasiello è pronto a vivere l'esperienza in azzurro al massimo, per poi fare rientro nel Sannio. All'orizzonte ci sono il match contro il Palermo del prossimo 6 dicembre, poi la sfida casalinga con la Roma e la trasferta di Ascoli che chiuderà il girone d'andata.