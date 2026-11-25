Distretto del Commercio "Valle Telesina": avvio con Bonavitacola Presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese

Sarà Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, a tenere a “battesimo” l’avvio delle attività del Distretto del Commercio “Valle Telesina” che annovera complessivamente nove comuni, con la città di Telese Terme capofila, insieme ad Amorosi, Caiazzo, Castel Campagnano, Castelvenere, Piana di Monte Verna, Puglianello, Ruviano e Solopaca.

L’appuntamento è per domani (ore 17) presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese, con l’incontro dedicato alle opportunità che offre il programma “Campania Investe” rivolto ai commercianti e agli artigiani che vogliono investire nel futuro delle proprie attività con nuovi macchinari e attrezzature.

Oltre all’assessore Bonavitacola, alla convention interverranno Marilia Alfano (assessore alle Attività produttive del Comune di Telese Terme), il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, Daniele Marra (direttore del Distretto del Commercio “Valle Telesina”), Rocco Barbato (presidente Confcommercio Benevento) e Costanzo Jannotti Pecci (amministratore delegato Impresa Minieri S.p.A.).

Il programma regionale, che prevede fino a 30 milioni di euro per la misura “Campania Artigiana e Commercio di Prossimità”, per investimenti compresi tra 20 e i 100mila euro combina un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili con un prestito a tasso zero per la quota restante.