Ospedale San Pio, nuovo Pronto Soccorso: apertura probabile entro fine anno Il direttore Riccardo Derna: “Siamo avanti con i tempi, ma vogliamo completare bene tutti i lavori"

Il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento potrebbe aprire entro la fine dell'anno. È questa la prospettiva indicata dal direttore della Medicina d'urgenza e del Pronto Soccorso, Riccardo Derna, che assicura come i lavori siano in fase avanzata e come l'obiettivo sia arrivare al taglio del nastro nel più breve tempo possibile, senza però rinunciare alla necessaria attenzione ai dettagli.

Una dichiarazione a margine del convegno promosso dal San Pio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

“Siamo avanti con i tempi, a breve saremo pronti”, spiega Derna, sottolineando la volontà di completare ogni intervento prima di rendere operativa la nuova struttura. Una scelta che punta a evitare di dover intervenire successivamente su un reparto già in funzione, con tutte le difficoltà che questo comporterebbe per l'organizzazione dell'attività assistenziale.

Il nuovo Pronto Soccorso rappresenterà un ampliamento degli spazi a disposizione e sarà organizzato secondo una diversa articolazione dei percorsi. Prevista anche una particolare attenzione all'accoglienza e al concetto di umanizzazione delle cure, aspetti che il direttore invita a valutare direttamente in occasione dell'inaugurazione.

“Ci aiuterà sicuramente ad ampliare gli spazi, c'è un percorso dedicato. È stato strutturato con una certa logica, dando spazio anche al concetto di umanizzazione delle cure” anticipa Derna.

L'apertura della nuova struttura assume un significato particolare anche alla luce delle criticità che, nei giorni scorsi, hanno nuovamente interessato il Pronto Soccorso del San Pio. Si sono infatti registrati episodi di attesa prolungata per le ambulanze, rimaste ferme davanti al reparto con i pazienti a bordo, in attesa della presa in carico e della disponibilità delle barelle.



Su questo fronte Derna parla di momenti di congestione, soprattutto nei fine settimana, quando più ambulanze possono arrivare contemporaneamente mentre il personale medico è già impegnato nell'assistenza di altri pazienti. Il direttore esclude che si tratti di un'emergenza strutturale, ricordando che l'assistenza da parte dell'equipaggio dell'ambulanza prosegue fino alla presa in carico da parte del Pronto Soccorso.

L'ampliamento degli spazi e la riorganizzazione dei percorsi potrebbero dunque contribuire a migliorare la gestione dei flussi e l'accoglienza dei pazienti. Per l'apertura, tuttavia, bisognerà attendere il completamento degli ultimi interventi e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti: azienda sanitaria, tecnici e impresa esecutrice.

La prospettiva resta quella di una consegna entro la fine dell'anno, ma senza una data ufficiale già fissata.