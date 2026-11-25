Benevento tra conferme e nuove certezze Floro ha "ritrovato" Tumminello da prima punta e riproposto il tandem Prisco-Maita

Un po' per esigenze di tempi ristretti tra una sfida e l'alta, molto per i tanti errori commessi a Genova. Floro Flores ha rimodellato il suo Benevento, con scelte anche sorprendenti. Quella che più di tutti ha sorpreso è stata la scelta di Tumminello al posto di Salvemini. L'attaccante di Erice da anni non giocava una partita da prima punta: sempre trequartista o “sottopunta”. Lui stesso ha ricordato la data di quell'ultimo evento: “Credo che l'ultima volta in cui ho giocato da attaccante principale sia stata nel 2019 a Pescara”. Cambia il modo di entrare in area, i tempi della prima punta sono diversi, ma Tumminello non li ha smarriti del tutto. Tanto da regalare un'ottima prestazione e il primo gol stagionale.

Un po' di sorpresa anche nella riproposizione del duo Maita-Prisco a centrocampo. Si temeva che la loro coesistenza non fosse adatta in una sfida di serie B, invece entrambi hanno saputo trovare i tempi giusti per attaccare e difendere. Prisco da play maker arretrato ha trovato anche il gol, Maita si è sobbarcato il classico lavoro della mezzala e come sempre è stato importante per la squadra.

Gli avvicendamenti più attesi erano gli innesti di Romano e Dalle Mura. Il terzino ex Cerignola sembra sempre di più un predestinato: ha il fisico e la gamba di un esterno moderno ed efficace. Deve solo giocare di più per diventare un perno della difesa giallorossa e non pagare più lo sforzo coi crampi finali. In quanto a Dalle Mura, come altre volte non ha sbagliato quasi nulla al centro della difesa ed ha risposto presente alla chiamata di Floro. Non più solo un esperimento il suo.

L'ultimo avvicendamento, se così si può definire, è stato quello che ha rivisto in campo dal primo minuto Okereke. Il nigeriano è sempre uno di quelli che in B possono fare la differenza. Lo ha dimostrato al primo tiro nello specchio della porta, un calcio di prima senza neanche attendere di controllare il pallone e tiro a giro che si infila nella porta avversaria. Poi tutta una serie di percussioni sulla sinistra concluse con tiri o cross al centro. Ua bella prestazione per David, che fa ben sperare per il prossimo futuro.

L'intera squadra, a prescindere dalla caratura dell'avversario, ha risposto presente. Chi è entrato dal primo minuto per dare nuova linfa e chi nel corso della partita per mostrare di non essere solo un rincalzo. Come il buon Siatounis, giunto addirittura al suo quinto centro stagionale in serie B. Ma anche come Simonetti e Mannini, sembrati all'altezza della situazione e pronti anche a recitare un ruolo più importante se verranno chiamati in causa. Insomma una squadra che può dire la sua in questo campionato e raggiungere quell'obiettivo di una salvezza tranquilla che si è prefissata sin dall'inizio.