Inzaghi anticipa la sfida di sabato: "Sarà complicata e difficile" Nelle fila rosanero ancora tanti assenti. L'ex tecnico giallorosso spera di riavere almeno Palumbo

Nella disanima del dopo partita contro il Sudtirol, Pippo Inzaghi si proietta già alla prossima sfida con la sua ex squadra, il Benevento: “Sabato sarà ancora una partita complicata e difficile”, taglia corto. “Bisogna che c'entri bene in testa che non siamo imbattibili e che le partite da giocare sono tutte complicate”. Poi ricorda la sua esperienza da tecnico rosanero: “Al Barbera siamo a 22 partite con 21 vittorie e un pareggio. Perciò dico che questi ragazzi sono eccezionali”.

Previsto qualche rientro per la sfida col Benevento: “Il rientro di Palumbo è imminente, vediamo se posso portarlo in panchina. Anche Barba è vicino al recupero. Ma rimangono fuori Estevez e Bozzolan, così come sono in convalescenza Bani e Pierozzi. Ecco, abbiao sempre evitato di parlare di assenze, ma sono ancora tante. Cerchiamo di non fare l'errore di pensare che tutto sia facile, perchè così non è. E qualche inciampo può capitare a tutti”.