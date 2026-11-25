Nella disanima del dopo partita contro il Sudtirol, Pippo Inzaghi si proietta già alla prossima sfida con la sua ex squadra, il Benevento: “Sabato sarà ancora una partita complicata e difficile”, taglia corto. “Bisogna che c'entri bene in testa che non siamo imbattibili e che le partite da giocare sono tutte complicate”. Poi ricorda la sua esperienza da tecnico rosanero: “Al Barbera siamo a 22 partite con 21 vittorie e un pareggio. Perciò dico che questi ragazzi sono eccezionali”.
Previsto qualche rientro per la sfida col Benevento: “Il rientro di Palumbo è imminente, vediamo se posso portarlo in panchina. Anche Barba è vicino al recupero. Ma rimangono fuori Estevez e Bozzolan, così come sono in convalescenza Bani e Pierozzi. Ecco, abbiao sempre evitato di parlare di assenze, ma sono ancora tante. Cerchiamo di non fare l'errore di pensare che tutto sia facile, perchè così non è. E qualche inciampo può capitare a tutti”.