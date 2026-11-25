Zes Unica Mezzogiorno: 2,75 milioni di euro il progetto "Retroscalo" dell'Asi Vessichelli: potenziamento della viabilità e delle infrastrutture, oltre sviluppo dei servizi

Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 19 novembre 2026 il decreto con cui approva le graduatorie regionali e ammette al finanziamento gli interventi relativi all’Avviso pubblico del 16 febbraio 2026 nell’ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, finalizzato al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e allo sviluppo e qualificazione dei servizi pubblici.

La graduatoria regionale della Campania ha ammesso al finanziamento un intervento presentato dal Consorzio ASI di Benevento per un importo complessivo di 2.747.563,36 euro. In qualità di soggetto proponente, il Consorzio ASI di Benevento si è posizionato al 5° posto della graduatoria regionale con un punteggio tecnico di 76 punti, ottenendo una copertura finanziaria pari al 100% a carico dei fondi pubblici (FSC 2021-2027, Delibera CIPESS n. 81/2024), senza alcun cofinanziamento richiesto all’ente.

«La finalità del progetto oggi finanziato, denominato “Retroscalo” – stante la coincidenza di allineamento con lo scalo merci già oggetto di un consistente finanziamento per il nostro Consorzio– consisterà in un miglioramento logistico per la Zona Industriale di Ponte Valentino. In un quadro complessivo, sia per il Consorzio ASI che per il Sannio, avremo un potenziamento della viabilità e delle infrastrutture, oltre allo sviluppo e alla qualificazione dei servizi pubblici nell’area produttiva, in piena coerenza con il Piano strategico della ZES unica», dichiara il Presidente del Consorzio, Domenico Vessichelli, che prosegue: «Attualmente i passi e i vincoli operativi anticipati dal decreto prevedono la stipula di una convenzione attuativa. Concludo esprimendo tutta la mia soddisfazione per l’ulteriore risultato raggiunto dal Consorzio ASI di Benevento con l’attuale governance e voglio ringraziare il Sindaco della Città di Benevento, Clemente Mastella per aver concorso agli esiti fin qui raggiunti».