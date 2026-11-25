Violenza di genere: fondamentale far emergere il sommerso Al San Pio convegnonella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Far conoscere i servizi disponibili, incoraggiare le donne a chiedere aiuto e, soprattutto, portare alla luce quella vasta area di violenza sommersa che ancora oggi fatica a emergere. Sono questi gli obiettivi al centro della terza edizione del convegno “Codice Rosso”, dal titolo “Oltre l’emergenza, verso la rete: strumenti e strategie nel confronto interistituzionale contro la violenza di genere”, in programma al San Pio di Benevento.

Un momento di confronto che ha posto l'accento non soltanto sulla gestione dell'emergenza, ma sulla costruzione di una rete capace di accompagnare le vittime in un percorso di ascolto, protezione e sostegno.

A spiegare il significato dell'iniziativa è stato Riccardo Derna, direttore dell'Unità operativa di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso e responsabile scientifico del convegno, che ha evidenziato il valore del percorso intrapreso dall'azienda ospedaliera per rendere sempre più riconoscibile e accessibile il servizio dedicato alle vittime di violenza.

«Questo incontro serve a far conoscere alla popolazione la presenza del Codice Rosa nel nostro ospedale. La dirigenza del San Pio ha sempre creduto in questo progetto e oggi cominciamo a vedere i primi risultati», ha sottolineato Derna.

Un percorso che ha registrato una crescita degli accessi rispetto alla fase iniziale, quando le richieste di aiuto erano praticamente assenti o limitate a pochissimi casi nell'arco dell'anno. Un dato che, tuttavia, non può essere interpretato come una fotografia completa del fenomeno. Al contrario, secondo il responsabile scientifico, rappresenta soltanto una parte di una realtà molto più ampia.

«Non abbiamo fortunatamente numeri particolarmente elevati, ma siamo consapevoli che esiste una quota di sommerso enorme che vogliamo andare a ricercare. Attraverso iniziative come questa vogliamo far sapere a tutta la popolazione, e in particolare alle persone più fragili, che esiste un punto a cui potersi rivolgere, un luogo in cui essere ascoltati e trovare risposte ai propri problemi».

È proprio il sommerso, dunque, il nodo sul quale Derna invita a concentrare l'attenzione. Non limitarsi a leggere il fenomeno attraverso le statistiche, ma comprendere che dietro ogni accesso c'è una storia personale e che dietro ogni mancata richiesta di aiuto potrebbe esserci una donna che continua a vivere una condizione di violenza senza riuscire a trovare la forza o le condizioni per denunciarla.

«Non è un problema di numeri – ha precisato –. Anche una sola persona sottratta alla violenza rappresenta un risultato importante. Quello su cui dobbiamo concentrarci è far emergere il sommerso. I numeri sono cresciuti dall'inizio del nostro percorso e crediamo che ce ne siano ancora tanti altri da portare alla luce. Dietro ogni numero c'è una persona e ci sono ancora tante persone da aiutare a uscire da questo baratro, offrendo loro un'alternativa».

Una strategia che il San Pio intende sviluppare anche attraverso nuove forme di comunicazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Per questa edizione, infatti, è stata avviata una collaborazione con alcune scuole, nella consapevolezza che la prevenzione debba partire dalla capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di una relazione problematica.

«Quest'anno abbiamo deciso di intercettare anche una fascia più giovane attraverso la collaborazione con alcune scuole. Vogliamo trasmettere informazioni ai ragazzi, ma anche raccogliere da loro elementi utili per capire quali siano i canali più diretti e concreti per comunicare. Dobbiamo individuare il modo migliore affinché i messaggi arrivino e i giovani possano riconoscere quei momenti di criticità che spesso vengono sottovalutati e che, invece, possono evolvere in situazioni di violenza», ha spiegato Derna.

Un lavoro che punta, quindi, a superare la sola dimensione sanitaria e ad affermare una cultura della prevenzione, nella quale la capacità di riconoscere comportamenti violenti, anche quando non si manifestano attraverso aggressioni fisiche, diventa uno strumento fondamentale.

Il convegno si inserisce nel più ampio impegno dell'AORN San Pio nell'ambito della sesta edizione dell'(H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda ETS dal 23 al 29 novembre 2026. L'iniziativa coinvolge oltre 210 ospedali del network Bollino Rosa e numerosi centri e presidi antiviolenza territoriali, con l'obiettivo di avvicinare le donne alla rete dei servizi di accoglienza, protezione e sostegno attraverso consulenze, visite, colloqui e attività informative gratuite.

«L'AORN San Pio è sempre in prima linea per incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete dei servizi antiviolenza, che offre percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e sostegno, fornendo strumenti concreti e indicazioni a cui rivolgersi per chiedere aiuto», ha dichiarato a riguardo il direttore generale Maria Morgante.