Parcheggi a Benevento: Civico22 chiede gli atti Incaricati legali e tecnici per valutare le iniziative da intraprendere

Cresce il confronto sulla gestione dei parcheggi cittadini e sull’affidamento del servizio a BeMobi. A intervenire sulla vicenda è Civico22, che annuncia di aver avviato un approfondimento della documentazione acquisita attraverso una formale richiesta di accesso agli atti presentata nei mesi scorsi.

L’obiettivo, spiega il movimento, è fare piena chiarezza sulle procedure relative all’affidamento della gestione dei parcheggi e valutare tutte le iniziative necessarie a tutela dei diritti e degli interessi della comunità. Per questo motivo, Civico22 ha già affidato a propri legali e tecnici il compito di esaminare attentamente gli atti raccolti, così da individuare eventuali profili meritevoli di approfondimento e le possibili azioni da intraprendere.

Al centro della contestazione c’è soprattutto l’aumento degli stalli blu in città, una scelta che, secondo Civico22, avrebbe prodotto pesanti conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini. Il movimento parla di una "asfissiante moltiplicazione" dei parcheggi a pagamento, evidenziando le difficoltà economiche e logistiche per i residenti e le ricadute negative sulla mobilità urbana, sulle attività commerciali e, più in generale, sulla qualità della vita dei beneventani.

Civico22 solleva inoltre una questione di carattere politico e istituzionale, denunciando la mancata discussione dell'argomento in Consiglio comunale. Secondo il movimento, né i rappresentanti dell'opposizione né le altre forze consiliari contrarie alle scelte dell'amministrazione avrebbero avuto la possibilità di confrontarsi sulla vicenda nell'aula consiliare.

«Nessuno schema di Project Financing è stato mai discusso in quella che è la sede principale della democrazia cittadina», sottolinea Civico22, criticando l'atteggiamento della maggioranza di governo, accusata di non esercitare un adeguato controllo sulle decisioni assunte dalla giunta.

Una presa di posizione che riporta al centro del dibattito non soltanto la gestione della sosta in città, ma anche il tema della trasparenza amministrativa e del coinvolgimento degli organi democratici nelle scelte che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

Il movimento assicura che continuerà a seguire la vicenda, riservandosi di assumere le iniziative che dovessero emergere dall'analisi della documentazione. «Continueremo a lavorare per garantire trasparenza e giustizia», conclude Civico22, annunciando che gli aggiornamenti sull'evoluzione della questione saranno comunicati puntualmente alla cittadinanza.