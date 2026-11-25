"Tre milioni per il turismo campano. E il Sannio resta a guardare?" La riflessione amara di imprenditori sanniti sulla distribuzione dei finanziamenti regionali FUNT

Una riflessione amara di imprenditori sanniti sulla distribuzione dei finanziamenti regionali FUNT. E' quanto ospitiamo di seguito. Una lettera intitolata "Tre milioni per il turismo campano. E il Sannio resta a guardare?". Al centro della riflessione la conseiderazione "Si parla tanto di rilancio delle aree interne, ma le opportunità sembrano concentrarsi sempre negli stessi territori".

Gentile Direttore,

ci sono momenti in cui, da imprenditori, ci si domanda quanto valga davvero la pena continuare a investire nel proprio territorio.

Non perché manchino la passione, la voglia di lavorare o le idee. Ma perché troppo spesso si ha la sensazione che le opportunità di crescita non siano distribuite in maniera equilibrata.

Siamo imprenditori del Sannio. Come tanti altri, abbiamo scelto di investire qui, affrontando sacrifici, difficoltà burocratiche e incertezze economiche, convinti che anche questa provincia possa costruire un futuro attraverso il turismo, l’accoglienza e la valorizzazione delle proprie eccellenze.

Abbiamo conosciuto anche il valore dei finanziamenti pubblici, strumenti che possono rappresentare un sostegno fondamentale per le piccole imprese. Proprio per questo crediamo che debbano essere pensati per offrire opportunità concrete anche ai territori economicamente e turisticamente meno forti.

Eppure, osservando gli esiti del recente bando regionale FUNT – Turismo eco-sociale, qualche domanda sorge spontanea.

Tre milioni di euro disponibili. Trentacinque progetti finanziabili.

Da una prima analisi delle sedi delle imprese beneficiarie emerge un dato che merita attenzione: 31 delle 35 attività risultano riconducibili alle province di Napoli e Salerno, per circa 2,63 milioni di euro, pari all’87,56% delle risorse disponibili.

Tre imprese risultano in provincia di Avellino, mentre per una resta da verificare la sede. Tra quelle finora identificate, nessuna risulta avere sede nel Beneventano.

Si tratta di una ricostruzione preliminare, che andrebbe completata verificando le sedi effettive degli investimenti e il numero delle candidature presentate da ciascuna provincia. Ma il dato resta motivo di riflessione.

Possibile che il Sannio, un territorio che avrebbe un enorme bisogno di sviluppare la propria economia turistica, non riesca a trovare spazio tra le imprese finanziabili? E c’è un altro aspetto che lascia particolarmente perplessi. Tra i criteri del bando erano previsti 15 punti legati alla localizzazione territoriale, riconosciuti alle strutture situate in determinate aree, comprese anche località come Ischia, Capri, Procida e alcune zone dei Campi Flegrei. Territori che, pur avendo le proprie difficoltà e specificità, godono già di una forte riconoscibilità turistica.

Ma se l’obiettivo è sostenere anche destinazioni meno conosciute, che senso ha attribuire un vantaggio così significativo anche a località che rappresentano già importanti poli turistici?

Quindici punti su cento possono fare una differenza enorme. Possono contribuire a determinare l’ammissione o l’esclusione di un progetto. Non vogliamo mettere in discussione la legittimità dei finanziamenti assegnati, né il valore delle iniziative premiate. Ci chiediamo però se questi criteri siano realmente capaci di sostenere anche chi prova a sviluppare turismo nei territori meno affermati. E il Sannio, ancora una volta, che ruolo ha? Da anni sentiamo parlare delle straordinarie potenzialità della nostra provincia. Le conosciamo bene. Abbiamo borghi, storia, natura, tradizioni, enogastronomia e imprenditori che ogni giorno investono risorse e lavoro per creare nuove opportunità. Ma siamo sinceramente stanchi di sentir parlare soltanto di potenzialità. Le potenzialità non bastano se mancano gli strumenti per trasformarle in sviluppo. Non chiediamo privilegi, né pretendiamo che un progetto sannita debba essere finanziato soltanto perché appartiene a un territorio meno sviluppato. Chiediamo però che si rifletta seriamente sulla capacità dei bandi regionali di garantire opportunità anche a quelle province che stanno ancora cercando di costruire una propria identità turistica. Vorremmo che le istituzioni del territorio facessero sentire la propria voce, chiedendo alla Regione di chiarire la distribuzione provinciale dei finanziamenti, di verificare gli effetti dei criteri territoriali e di valutare interventi più incisivi per le aree meno sviluppate. Perché esiste una contraddizione che non possiamo continuare a ignorare: si parla continuamente della necessità di rilanciare le aree interne, ma quando arrivano le risorse rischiano di prevalere ancora i territori che dispongono già di un sistema turistico consolidato. Noi continueremo a lavorare e a credere nel Sannio. Ma vorremmo che questa fiducia non fosse sempre e soltanto a carico di chi ha il coraggio di investire. Non chiediamo di essere favoriti. Chiediamo di non partire sempre con la sensazione di essere svantaggiati. E soprattutto vorremmo che il Sannio smettesse di essere considerato una terra dalle grandi potenzialità e cominciasse finalmente a essere trattato come un territorio nel quale vale davvero la pena investire. Con amarezza, ma anche con la speranza che queste parole possano aprire una riflessione seria".