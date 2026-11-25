"Farmaci al figlio, poi cerca di soffocarlo", Pm chiede una perizia psichiatrica Benevento. Tragedia sfiorata il 10 novembre, chiesto un incidente probatorio per la 49enne

Un incidente probatorio per procedere ad una perizia psichiatrica che ne accerti la capacità di intendere e volere. L'ha chiesto il pm Carmine Pignatiello al gip Maria Amoruso per la 49enne arrestata dalla Mobile con l'accusa di aver tentato di uccidere il 10 novembre il figlio di 9 anni, somministrandogli quattro pasticche di Tavor con il cibo e poi cercando di soffocarlo con il proprio corpo. Il bimbo, però, era riuscito, per fortuna, a divincolarsi dal proposito attribuito alla madre, che aveva poi assunto per farla finita i farmaci che le erano stati prescritti.

Comparsa dinanzi al giudice, che l'aveva poi lasciata in carcere, la donna, difesa dagli avvocati Vincenzo Sguera e Francesco Sguera, aveva sostenuto di ricordare solo di aver dato le medicine al piccolo perchè non voleva che assistesse al suo suicidio, e null'altro. Non le frasi scritte in un diario, con le qulai aveva annunciato ciò che aveva combinato, di aver soffocato il figlio con un cuscino.

Un storia drammatica, un gesto, aveva scritto il Gip, che appare "allo stato degli atti, il culmine di una gravissima situazione di malessere della donna, diventata ormai completamente ingestibile anche dal punto di vista strettamente farmacologico: era entrata in un buco nero, evidentemente rappresentato dalla condizione abitativa accettata per amore del figlio e da cui voleva uscire, unitamente al minore, non avendo più fiducia nel marito".

Come più volte riportato, tutto era accaduto in un centro della provincia, nell'abitazione nella quale la 49enne era tornata a coabitare con il marito, dal quale si era separata dall'estate.