"Frode fiscale", maxi sequestro: indagati commercialista e società di Benevento L'inchiesta della Procura e della guardia di finanza di Pescara

Trentuno indagati, una decina dei quali di Benevento e di qualche centro della provincia. Sono i numeri dell'indagine della Procura e della guardia di finanza di Pescara su una presunta frode fiscale. Sequestrati beni per complessivi 8 milioni di euro anche a carico di alcune società e dei loro legali rappresentati ed amministratori di Benevento, chiamati in causa per l'emissione di fatture ritenute false. Coinvolto anche un commercialista.

Secondo la ricostruzione investigativa, un sistema di documenti contabili fittizi avrebbe svuotato le casse di una società sportiva e procurato bonus fiscali non spettanti. Le ipotesi di reato includono reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio dei relativi proventi.

Gli accertamenti avrebbero portato alla luce appropriazioni indebite per 4,5 milioni di euro ai danni della società sportiva pescarese. Le risorse sarebbero state progressivamente spostate verso aziende riconducibili ad uno degli indagati Per giustificare gli ammanchi sarebbero state utilizzate fatture per operazioni inesistenti.

In un più ampio disegno fraudolento, sarebbero stati ottenuti indebitamente crediti d'imposta "Bonus Sud" e "Beni strumentali nuovi 4.0", gonfiando fino al limite massimo previsto dalle normative il costo d'acquisto delle attrezzature tecnologiche finanziate con quei bonus. Il meccanismo avrebbe poi utilizzato sponsorizzazioni fittizie, con la complicità di numerosi operatori economici campani, attraverso le quali venivano restituite alla società sportiva le maggiori somme pagate per le attrezzature.

Gli indagati sanniti sono difeesi, tra gli altri, dagli avvocati Marianna Febbrio, Sergio Rando e Angelo Leone.