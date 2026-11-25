Interdittiva antimafia, quella società "è stata intestata fittiziamente" Benevento. Chiesti tre rinvii a giudizio

L'attribuzione fittizia ad altre persone di una società oggetto di una interdittiva antimafia. E' quanto racconta una inchiesta del procuratore aggiunto Gianfrancco Scarfò e del sostituto procuratore Marilia Capitanio, che hanno chiesto il rinvio a giudizio di Salvatore Cavaiuolo (avvocati Massimiliano Cornacchone e Francesco Pagnozzi), 73 anni, di Pannarano, Raffaele Schettino (avvocato Antonio De Simone), 49 ani, di Sant'Anastasia, e Stefano Schettino (avvocato Luciano Pesce), 76 anni, di Mugnano del Cardinale.

Nel mirino degli inquirenti la presunta attribuzione fittizia ai due Schettino della gestione della società 'Pianeta giochi' , attiva nella gestionee e la riparazione di apparecchi di intrattenimento – videogiochi -, colpita da una misura di interdittiva antimafia ( poi era successivmeente subentrata la Smile game srl), che era riconducibile, secondo gli inquirentu, a Cavaiuolo. Il tutto, sostiene la Procura, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stato Cavaiuolo colpito dalla misura della sorveglienza speciale.

Oggi era in programma dinanzi al gup Maria Amoruso l'udienza preliminare, slittata però per l'astensione dei penalisti.