Benevento, per il portiere Sylla intervento al menisco Lo eseguirà il responsabile dell'area medica del club, dottor Walter Giorgione

Che non fosse proprio un infortunio di scarsa entità si era capito già ieri mattina quando dopo un intervento nell'allenamento dei portieri, il giovane Aloune Sylla era rimasto dolorante a terra. Soccorso dai sanitari, aveva dovuto lasciare subito il campo sorretto a braccia dai fisioterapisti.

Dopo l'esame strumentale la diagnosi è stata di “trauma distorsivo al ginocchio destro”. Per fortuna non sono stati toccati i legamenti, ma il menisco ha subito dei danni. Dunque il giovane portiere senegalese sarà sottoposto a intervento di “meniscectomia”, un intervento chirurgico “mini-invasivo” che sarà eseguito dallo stesso dottor Walter Giorgione, responsabile dell'area medica del club giallorosso.

Un vero peccato per il ragazzo proveniente dal Siracusa che proprio nell'ultima amichevole contro il Frosinone aveva mostrato tutte le sue doti. La speranza è che possa riprendersi presto ed avere le opportunità che merita.