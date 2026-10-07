Nomine Confindustria: le congratulazioni del Presidente dell’ASI Vessichelli Le congratulazioni anche la nomina del presidente Esposito nel Gruppo Tecnico Aerospace

Il Presidente dell’ASI di Benevento, Domenico Vessichelli, si felicita con Confindustria Benevento che ha provveduto, nella giornata di ieri, ad eleggere Michele Ferringo quale nuovo presidente della Sezione Ambiente ed Energia, mentre il presidente territoriale Andrea Esposito è stato recentemente nominato nel Gruppo Tecnico Aerospace di Confindustria nazionale.

“Ad entrambi, giungano per l’occasione le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno guidare con passione, integrità e competenza i segmenti industriali loro attribuiti.

L'ingresso nei vertici di Confindustria è un onore che comporta una grande responsabilità. Sono certo che Ferringo fronteggerà questa sfida con entusiasmo, coniugando la sua visione imprenditoriale con i bisogni della collettività. Rinnovo l'invito ai neoeletti a promuovere pratiche amministrative virtuose a sostegno delle comunità locali: la cooperazione tra Asi e Confindustria è cruciale per lo sviluppo e il benessere del territorio”.