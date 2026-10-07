Mensa scolastica a Benevento: i genitori annunciano una manifestazione

“La mensa non può più aspettare”. E' lo slogan che accompagnerà la manifestazione in programma domani pomeriggio, alle 15, presso Palazzo Mosti.
Il Comitato Genitori per la Scuola chiarisce “Il diritto a un pasto di qualità e a una città più vivibile non è un favore. La mancata apertura della mensa scolastica sta creando gravi difficoltà alle famiglie e soprattutto alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, negando alle bambine e ai bambini un servizio essenziale. Un servizio, peraltro, costoso e privo di adeguata proporzionalità delle tariffe rispetto ai redditi familiari. Ora ci troviamo di fronte all’inadeguatezza del Comune e della ditta appaltante di farsi carico dell’organizzazione e rispondere alle esigenze degli alunni e delle scuole. Abbiamo più volte segnalato problemi e disservizi, come il non senso di avere un centro di cottura distante dalla città. Ora, a ridosso della riapertura della mensa scolastica, veniamo a sapere, solo il giorno prima, che ci sono problemi legati all’ampliamento della struttura. Cosa è stato fatto durante l’estate per garantire la riqualificazione del servizio a settembre? Che ne sarà dei bambini esclusi dall’iscrizione al servizio mensa? Pensare che possano essere prelevati e riaccompagnati a scuola è assolutamente folle.
A tutto questo si aggiungono i problemi di una città che non solo non è a misura di bambino/a ma non è a misura umana. Nell’area pedonale e nel centro storico transitano ancora troppe automobili, mentre mancano scuolabus che consentano il trasporto per tutta l’utenza. Senza tacere lo stato in cui versano le aree giochi, con giostre danneggiate da tempo, incuria, rifiuti abbandonati, verde non curato”.
Di qui il gruppo avanza una serie di richieste
- -L’attivazione immediata della mensa scolastica, con tempi certi e comunicazioni trasparenti; pasti sicuri, equilibrati e di qualità, adeguati alle esigenze alimentari di ogni alunno/a;
- -Tariffe eque e sostenibili, realmente proporzionate al reddito familiare, affinché il costo della mensa non diventi una barriera per nessuno;
- -Controlli regolari e partecipati sul servizio, con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori, della Commissione mensa, accesso alle informazioni e riscontro alle segnalazioni;
- -Un centro di cottura adeguato e situato a Benevento: chiediamo di chiarire perché il trasferimento in città non sia stato ancora realizzato e di definire tempi certi per una soluzione strutturale, sicura e vicina alle scuole;
- -La possibilità del pasto domestico come opportunità anche pedagogica, per le famiglie che lo scelgono, riconoscendone il valore educativo, di autonomia, di cura e di consapevolezza alimentare, nel rispetto delle norme;
- -Chiarezza immediata sui rilievi dell’ASL: dopo le segnalazioni e le prescrizioni già emerse nei mesi scorsi sul centro di cottura di Beltiglio.
- Perché i controlli decisivi e le relative comunicazioni siano giunti così tardi, la pubblicazione dei verbali e la verifica puntuale di tutte le condizioni igienico-sanitarie;
- -Interventi concreti per una città a misura di bambino, rispetto effettivo dell’area pedonale, riduzione dei passi, controlli e verifiche, maggiore sicurezza davanti alle scuole e scuolabus per tutti”.