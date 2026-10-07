Mensa scolastica a Benevento: i genitori annunciano una manifestazione Domani nei pressi di Palazzo Mosti

“La mensa non può più aspettare”. E' lo slogan che accompagnerà la manifestazione in programma domani pomeriggio, alle 15, presso Palazzo Mosti.

Il Comitato Genitori per la Scuola chiarisce “Il diritto a un pasto di qualità e a una città più vivibile non è un favore. La mancata apertura della mensa scolastica sta creando gravi difficoltà alle famiglie e soprattutto alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, negando alle bambine e ai bambini un servizio essenziale. Un servizio, peraltro, costoso e privo di adeguata proporzionalità delle tariffe rispetto ai redditi familiari. Ora ci troviamo di fronte all’inadeguatezza del Comune e della ditta appaltante di farsi carico dell’organizzazione e rispondere alle esigenze degli alunni e delle scuole. Abbiamo più volte segnalato problemi e disservizi, come il non senso di avere un centro di cottura distante dalla città. Ora, a ridosso della riapertura della mensa scolastica, veniamo a sapere, solo il giorno prima, che ci sono problemi legati all’ampliamento della struttura. Cosa è stato fatto durante l’estate per garantire la riqualificazione del servizio a settembre? Che ne sarà dei bambini esclusi dall’iscrizione al servizio mensa? Pensare che possano essere prelevati e riaccompagnati a scuola è assolutamente folle.

A tutto questo si aggiungono i problemi di una città che non solo non è a misura di bambino/a ma non è a misura umana. Nell’area pedonale e nel centro storico transitano ancora troppe automobili, mentre mancano scuolabus che consentano il trasporto per tutta l’utenza. Senza tacere lo stato in cui versano le aree giochi, con giostre danneggiate da tempo, incuria, rifiuti abbandonati, verde non curato”.

Di qui il gruppo avanza una serie di richieste