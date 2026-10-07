Pellegrino Mastella: "La copertura della tribuna del Vigorito si farà" "Me lo ha confermato direttamente il presidente della Regione Campania Roberto Fico"

«La copertura della tribuna dello stadio Ciro Vigorito si farà. Il finanziamento c’è ed è stato inserito nella riprogrammazione delle risorse FSC. È quanto mi ha confermato direttamente il presidente della Regione Campania Roberto Fico, con il quale ho avuto modo di confrontarmi sulla vicenda. La delibera del CIPESS sarà pubblicata formalmente nelle prossime settimane, completando l'iter amministrativo, ma la decisione è stata assunta e l'intervento è stato inserito nella riprogrammazione». Lo dichiara il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, tornando sulla questione della copertura della tribuna dello stadio Ciro Vigorito.

«Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Roberto Fico – aggiunge Mastella – perché ha mantenuto la parola data e ha dimostrato concretamente attenzione nei confronti di Benevento e del suo stadio. Ringrazio anche il sindaco di Benevento, i tecnici del Comune e il consigliere delegato Enzo Lauro per la celerità con cui è stato redatto il nuovo progetto con il CUP per un importo di circa 1,4 milioni di euro. Quando avevamo parlato di questo intervento avevamo assunto un impegno e oggi possiamo dire che quel percorso è arrivato al risultato che auspicavamo: la copertura del Vigorito è finanziata e si farà».

Polemiche strumentali sui finanziamenti ad altri stadi

Mastella interviene anche per fare chiarezza rispetto alle polemiche che, puntualmente, accompagnano ogni notizia relativa ai finanziamenti destinati agli stadi campani.

«Siamo costretti, per l'ennesima volta, a chiarire una cosa che dovrebbe essere ormai evidente. Ogni volta che viene pubblicata una notizia relativa a finanziamenti per altri stadi c'è qualcuno che sente il bisogno di richiamare immediatamente la vicenda della copertura del Vigorito, quasi a voler mettere in discussione un risultato che invece è stato raggiunto. Bene: oggi possiamo dire con chiarezza che la copertura si farà».

«È inoltre importante non confondere interventi e fonti di finanziamento differenti – prosegue il consigliere regionale –. Gli interventi riguardanti il Maradona di Napoli e gli impianti Arechi (come campo di gioco principale) e Volpe (come campo di allenamento) di Salerno sono legati al percorso di candidatura dell'Italia e delle due città campane per gli Europei del 2032 e sono stati inseriti nella modifica dell'Accordo per la coesione attraverso risorse del Fondo di rotazione. Si tratta, quindi, di un canale finanziario diverso dalle risorse FSC attraverso le quali è stato inserito l'intervento per la copertura del Vigorito. Sono partite differenti, con procedure e fonti finanziarie differenti, e non ha senso metterle artificialmente in contrapposizione. Quello che dovrebbe prevalere è la soddisfazione per il fatto che finalmente anche Benevento avrà la copertura della propria tribuna. Invece, purtroppo, c'è chi sembra aspettare ogni occasione per alimentare polemiche, cercando di trasformare un risultato positivo per la città in un terreno di scontro politico».

“La copertura si farà e sarebbe bello che di questo gioissero tutti”

«La copertura del Vigorito – incalza Mastella – si farà, con buona pace di chi, ancora oggi, continua a sollevare dubbi, alimentare polemiche o utilizzare la vicenda per fini politici e tornaconti elettoralistici. Mi auguro che anche chi ha costruito, artatamente, campagne di comunicazione su questa storia possa finalmente prendere atto della realtà dei fatti. Perché davanti a un intervento atteso da anni, che riguarda un patrimonio sportivo della città e soprattutto la casa del Benevento e dei suoi tifosi, sarebbe più naturale gioire del risultato che augurarsi che qualcosa vada storto per poterlo impiegare contro qualcuno».

«Il consenso e la credibilità – conclude Mastella – si costruiscono sulle proposte, sul lavoro e sui risultati. Non sulla speranza che un'opera pubblica non venga realizzata soltanto per poter alimentare una polemica, cercare visibilità o trarne un vantaggio elettorale. Oggi la notizia è una sola: i fondi sono stati reperiti dalla Regione Campania e la copertura della tribuna del Vigorito verrà realizzata».