Benevento, visita agli sponsor: la delegazione giallorossa da Edil Appia Nuovo incontro da parte del sodalizio giallorosso con i propri partner

Prosegue il percorso del Benevento Calcio al fianco dei propri sponsor e delle realtà imprenditoriali del territorio. Nell'ambito delle visite dedicate ai partner del club, una delegazione giallorossa ha fatto tappa presso Edil Appia, in un momento di incontro e condivisione che ha rafforzato il legame tra la società e il mondo dell'impresa. A rappresentare il Benevento sono stati i calciatori Luca Caldirola e Gianmarco Vannucchi, accompagnati dai giovani Pacifico e Kwete. Presenti anche il direttore sportivo Emanuele Padella, il team manager Fabrizio Melara e il collaboratore tecnico Andrea De Falco. La visita ha permesso alla delegazione di conoscere più da vicino la realtà di Edil Appia e di incontrare quanti, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono quotidianamente alla crescita del tessuto imprenditoriale sannita.

Una forte condivisione di valori tra il Benevento Calcio ed Edil Appia

Un appuntamento che va oltre la semplice partnership commerciale e che conferma la volontà del Benevento Calcio di mantenere un rapporto diretto e costante con i propri sponsor. Le aziende che scelgono di affiancare il club rappresentano infatti una componente importante del progetto giallorosso e del rapporto sempre più stretto tra la società e il territorio. La presenza dei calciatori e dello staff ha inoltre regalato un momento particolarmente significativo, creando un'occasione di confronto informale e di condivisione dei valori che accomunano il mondo dello sport e quello dell'impresa. Non sono mancati anche foto e selfie di rito con i numerosi tifosi presenti che sono accorsi per l'occasione. La visita a Edil Appia, che fa seguito a quella presso Cantina del Taburno, si inserisce così nel percorso promosso dal Benevento Calcio per valorizzare e consolidare la propria rete di partner, rafforzando giorno dopo giorno quel senso di appartenenza che lega i colori giallorossi alla comunità sannita.