Benevento, le classifiche del settore giovanile aggiornate

Nel weekend giocato dalle formazioni giovanili ha vinto soltanto l'under 15 del Benevento. La squadra di Grande ha battuto all'Avellola i pari età dell'Empoli. Sconfitte per le under 17 e 16, rispettivamente contro Lecce in trasferta ed Empoli tra le mura amiche. La Primavera, invece, ha riposato.
Primavera 2, la classifica
Perugia 9
Catanzaro 9
Avellino 9
Bari 7
Palermo 7
Benevento 6
Spezia 4
Monopoli 4
Pescara 4
Latina 3
Pisa 3
Ascoli 2
Napoli 1
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0
Under 17, la classifica
Roma 12
Fiorentina 10
Lazio 9
Empoli 9
Catanzaro 7
Lecce 6
Avellino 5
Napoli 5
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Palermo 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 16, la classifica
Roma 12
Lazio 10
Fiorentina 10
Lecce 10
Empoli 10
Ascoli 6
Catanzaro 5
Juve Stabia 4
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Arezzo 3
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Lazio 12
Roma 10
Napoli 9
Fiorentina 7
Lecce 7
Juve Stabia 6
Benevento 6
Catanzaro 4
Empoli 4
Arezzo 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Palermo 1
Avellino 1