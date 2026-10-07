Benevento, le classifiche del settore giovanile aggiornate

L'andamento delle formazioni giovanili giallorosse

benevento le classifiche del settore giovanile aggiornate
Benevento.  

Nel weekend giocato dalle formazioni giovanili ha vinto soltanto l'under 15 del Benevento. La squadra di Grande ha battuto all'Avellola i pari età dell'Empoli. Sconfitte per le under 17 e 16, rispettivamente contro Lecce in trasferta ed Empoli tra le mura amiche. La Primavera, invece, ha riposato. 

Primavera 2, la classifica 

Perugia 9
Catanzaro 9
Avellino 9
Bari 7
Palermo 7
Benevento 6
Spezia 4
Monopoli 4
Pescara 4
Latina 3
Pisa 3
Ascoli 2
Napoli 1
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0

Under 17, la classifica 

Roma 12
Fiorentina 10
Lazio 9
Empoli 9
Catanzaro 7
Lecce 6
Avellino 5
Napoli 5
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Palermo 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1 

Under 16, la classifica 

Roma 12
Lazio 10
Fiorentina 10
Lecce 10
Empoli 10
Ascoli 6
Catanzaro 5
Juve Stabia 4
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Arezzo 3
Frosinone 0
Avellino 0

Under 15, la classifica

Lazio 12
Roma 10
Napoli 9
Fiorentina 7
Lecce 7
Juve Stabia 6
Benevento 6
Catanzaro 4
Empoli 4
Arezzo 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Palermo 1
Avellino 1 

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