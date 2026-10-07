Benevento, le classifiche del settore giovanile aggiornate L'andamento delle formazioni giovanili giallorosse

Nel weekend giocato dalle formazioni giovanili ha vinto soltanto l'under 15 del Benevento. La squadra di Grande ha battuto all'Avellola i pari età dell'Empoli. Sconfitte per le under 17 e 16, rispettivamente contro Lecce in trasferta ed Empoli tra le mura amiche. La Primavera, invece, ha riposato.

Primavera 2, la classifica

Perugia 9

Catanzaro 9

Avellino 9

Bari 7

Palermo 7

Benevento 6

Spezia 4

Monopoli 4

Pescara 4

Latina 3

Pisa 3

Ascoli 2

Napoli 1

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0

Under 17, la classifica

Roma 12

Fiorentina 10

Lazio 9

Empoli 9

Catanzaro 7

Lecce 6

Avellino 5

Napoli 5

Frosinone 4

Benevento 3

Ascoli 3

Palermo 3

Arezzo 2

Juve Stabia 1

Under 16, la classifica

Roma 12

Lazio 10

Fiorentina 10

Lecce 10

Empoli 10

Ascoli 6

Catanzaro 5

Juve Stabia 4

Napoli 4

Benevento 3

Palermo 3

Arezzo 3

Frosinone 0

Avellino 0

Under 15, la classifica

Lazio 12

Roma 10

Napoli 9

Fiorentina 7

Lecce 7

Juve Stabia 6

Benevento 6

Catanzaro 4

Empoli 4

Arezzo 4

Frosinone 4

Ascoli 2

Palermo 1

Avellino 1