Sylla, intervento riuscito: quattro settimane di stop Lo ha operato Walter Giorgione, responsabile dell'area medica giallorossa: "Meniscectomia"

Lo staff medico della società giallorossa non ha perso tempo ed ha subito posto rimedio all'infortunio capotato al giovane portiere Sylla, nel corso dell'allenamento a porte aperte di martedì. Questo il comunicato della società:

"Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, il portiere giallorosso Alioune Sylla è stato sottoposto ad intervento chirurgico di "meniscectomia selettiva artroscopica" al ginocchio destro, presso la Casa di Cura Villa Esther di Bojano, eseguito dal dott. Walter Giorgione, responsabile dell’area medica del club giallorosso.

I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane".

Per il giovane senegalese dunque si prospetta un mese di stop e l'assenza in almeno cinque partite, quelle che si giocheranno da qui alla fine di ottobre. Ovvio che il ruolo sia comunque in buone mani col giovane della "cantera" Esposito che farà da "angelo custode" al titolare Vannucchi.