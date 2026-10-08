La pattinatrice Parziale ricevuta dal sindaco Mastella prima dei mondiali Partecipa al World Skate Games

Il sindaco Clemente Mastella ha accolto stamane a Palazzo Mosti Mariaclaudia Parziale, in procinto di partire per Asuncion, capitale del Paraguay, dove si svolgeranno i World Skate Games, i Campionati mondiali degli sport rotellistici. Accompagnata dal consigliere comunale Alboino Greco e dalla Prof Graziella De Simone, direttore tecnico della Jolly Skate, l'atleta, con un palmares importante che annovera un titolo europeo in singolo e uno mondiale in coppia, vinto a Pechino, nella specialità 'dance', proverà a regalare altre soddisfazioni nel Paese sudamericano. Il sindaco Mastella le ha formulato i migliori auspici in vista del torneo, sottolineando il supporto concreto fornito dall'Amministrazione comunale mediante la concessione a Jolly Skate del pattinodromo Castelluzzo di via Mustilli, epicentro sannita dello sport rotellistico.

