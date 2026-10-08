Il sindaco Clemente Mastella ha accolto stamane a Palazzo Mosti Mariaclaudia Parziale, in procinto di partire per Asuncion, capitale del Paraguay, dove si svolgeranno i World Skate Games, i Campionati mondiali degli sport rotellistici. Accompagnata dal consigliere comunale Alboino Greco e dalla Prof Graziella De Simone, direttore tecnico della Jolly Skate, l'atleta, con un palmares importante che annovera un titolo europeo in singolo e uno mondiale in coppia, vinto a Pechino, nella specialità 'dance', proverà a regalare altre soddisfazioni nel Paese sudamericano. Il sindaco Mastella le ha formulato i migliori auspici in vista del torneo, sottolineando il supporto concreto fornito dall'Amministrazione comunale mediante la concessione a Jolly Skate del pattinodromo Castelluzzo di via Mustilli, epicentro sannita dello sport rotellistico.
La pattinatrice Parziale ricevuta dal sindaco Mastella prima dei mondiali
Partecipa al World Skate Games
Il sindaco Clemente Mastella ha accolto stamane a Palazzo Mosti Mariaclaudia Parziale, in procinto di partire per Asuncion, capitale del Paraguay, dove si svolgeranno i World Skate Games, i Campionati mondiali degli sport rotellistici. Accompagnata dal consigliere comunale Alboino Greco e dalla Prof Graziella De Simone, direttore tecnico della Jolly Skate, l'atleta, con un palmares importante che annovera un titolo europeo in singolo e uno mondiale in coppia, vinto a Pechino, nella specialità 'dance', proverà a regalare altre soddisfazioni nel Paese sudamericano. Il sindaco Mastella le ha formulato i migliori auspici in vista del torneo, sottolineando il supporto concreto fornito dall'Amministrazione comunale mediante la concessione a Jolly Skate del pattinodromo Castelluzzo di via Mustilli, epicentro sannita dello sport rotellistico.