Sicurezza stradale, il tour nazionale di Alberto Scaperrotta a Benevento Dal fenomeno inquietante delle minicar a Roma alle stragi sulle strade

I recenti e gravi episodi di Roma legati all'inquietante fenomeno delle aggressioni in minicar e in particolare all'attore Davide Iacopini colpito con un calcio sferrato lo scorso 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, all'ospedale San Camillo, l'ipotesi delle sfide lanciate sui social tra minorenni, sono stati al centro della giornata sulla sicurezza stradale a Benevento, promossa dall'associazione "Guida la tua vita" di Ariano Irpino. Un progetto quello di Alberto Scaperrotta da anni in prima linea per combattere proprio questi fenomeni, legati all'utilizzo di alcol e droga che sta facendo il giro delle piazze e scuole d'Italia. I protagonisti stamane sono stati gli alunni dell'istituto comprensivo Federico Torre di Benevento, i quali hanno mostrato grande interesse e voglia di apprendere. A guidarli il dirigente scolastico Edoardo Citarelli, insieme alla vice preside Nadia Ronaldo e all'intero corpo docente.

"E' importantissimo che i ragazzi si confrontino su queste tematiche, ma lo è anche per tutti noi adulti. Stamattina si è parlato in tutti i tg del grave episodio della minicar a Roma, sono quelle notizie che non si vorrebbero mai ascoltare. Credo ci sia ancora molto da fare da questo punto di vista per educare i giovani ad una guida corretta e ad evitare comportamenti così gravi. Parliamo di tentato omicidio".

Presente alla manifestazione la presidente Aci di Benevento, Rosalia La Motta, la quale si è congratulata per l'impegno profuso da Scaperrotta e la sensibilizzazione della scuola su questa delicata tematica.

"Ringrazio l'istituto comprensivo Federico Torre di Benevento per aver sposato il nostro progetto - ha affermato Alberto Scaperrotta - che intendiamo portare avanti in tutta Italia. Noi siamo pronti. Desidero ringraziare quanti hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento, l'istituto comprensivo Federico Torre in primis, l'Aci di Benevento, Zurich Avellino, Lorenzo Tiso carrozzeria, autodemolizione Piccolo, l'azienda agrituristica Tre Colli, mio figlio Francesco per la regia come sempre impeccabile, Antonio Perna, e non per ultimi gli studenti che hanno mostrato grande compostezza e interesse".