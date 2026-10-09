Asl Benevdento organizza giornata della salute mentale: il programma Una settimana dedicata all'ascolto e all’orientamento

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’ASL Benevento, attraverso il servizio di Psicologia di Base, promuove un’iniziativa dedicata all’ascolto, all’accoglienza e all’orientamento psicologico della popolazione.

Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, dalle 8 alle 10, presso tutti i Distretti Sanitari dell’ASL Benevento, gli Psicologi di Base saranno a disposizione dei cittadini in uno sportello ad accesso libero e gratuito, senza necessità di appuntamento.

L’iniziativa intende offrire uno spazio riservato e professionale in cui le persone possano fermarsi, raccontare le proprie difficoltà, ricevere ascolto qualificato e ottenere informazioni sui percorsi di supporto psicologico disponibili sul territorio.

La salute mentale rappresenta una componente fondamentale del benessere individuale e collettivo. Riconoscere tempestivamente situazioni di disagio, chiedere aiuto e confrontarsi con professionisti qualificati costituisce un importante passo verso la tutela della propria qualità di vita.

«Vogliamo cogliere ogni occasione utile per avvicinare i servizi ai cittadini e rendere sempre più conosciute le opportunità offerte dall'ASL Benevento su tutto il territorio provinciale», afferma la Direttrice Generale, Dott.ssa Tiziana Spinosa. «Questa iniziativa si inserisce in una visione di medicina di iniziativa che non attende il bisogno, ma lo intercetta, promuovendo ascolto, prevenzione e orientamento. La salute mentale riguarda tutti noi e parlarne apertamente è il primo passo per superare solitudine, timori e resistenze nella richiesta di aiuto».

Informazioni per i cittadini.

Accesso libero, gratuito e senza appuntamento. Prendersi cura della propria salute mentale significa avere cura di sé. Prendersi cura della propria salute mentale significa avere cura di sé. "Ti ascoltiamo. Siamo qui per te".

