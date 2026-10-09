Lega Benevento, Parisi "Con Salvini al MIT investimenti strategici per il Sannio Sostituzione copertura tribuna stadio “Vigorito” risultato importante per Benevento

"Il finanziamento di quasi 1,5 milioni di euro per la sostituzione della copertura della tribuna dello stadio “Vigorito” è un risultato importante per Benevento e si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso il nostro territorio. La Lega lavora affinché il Sannio possa finalmente recuperare un ritardo infrastrutturale vecchio di decenni"

Lo dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega di Benevento, commentando l’inserimento dell’intervento sullo stadio cittadino nella riprogrammazione dell’Accordo per la coesione della Regione Campania, disposta dal CIPESS lo scorso 6 ottobre.

"Il costo complessivo dell’opera è pari a 1.473.957,44 euro con oltre un milione di euro proveniente dalle risorse FSC 2021-2027 e la restante parte assicurata dal cofinanziamento del PSC Campania. Parliamo di risorse che possono tradursi in un intervento atteso e importante per una struttura simbolo della città".

«Questo investimento non è un episodio isolato. Dall’A/V Napoli-Bari al raddoppio della Telesina, passando per la Fortorina, il Sannio è interessato da opere fondamentali per superare l’isolamento infrastrutturale e creare nuove opportunità per cittadini e imprese. Con Matteo Salvini alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nostro territorio ha finalmente un’attenzione e una prospettiva di investimenti infrastrutturali che, a mio giudizio, non hanno precedenti nella storia recente del Sannio. È una direzione che vogliamo consolidare: meno promesse, più cantieri».

Parisi rivolge inoltre un ringraziamento al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro Morelli.

«La Lega intende continuare a svolgere un ruolo attivo nel sostenere le istanze della provincia di Benevento presso il Governo e le istituzioni competenti. Il finanziamento per la copertura del “Vigorito” dimostra quanto sia importante lavorare affinché le esigenze locali trovino spazio nella programmazione.

Vogliamo un Sannio più collegato, più moderno e capace di attrarre investimenti. Le infrastrutture sono una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento, sostenere le imprese e dare ai giovani ragioni concrete per restare. Su questa strada la Lega continuerà a fare la propria parte con serietà e determinazione».

