Giunta, ok agli interventi al Rione Libertà con rinvenienze del programma Pics

vasto intervento di rigenerazione urbana di marciapiedi, aree verdi e restyling mercato via Poerio

giunta ok agli interventi al rione liberta con rinvenienze del programma pics
Benevento.  

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi al Rione Libertà (zona Iacp) e nella zona della chiesa dell'Addolorata.

"Investiremo 900mila euro - spiega il vicesindaco delegato Francesco De Pierro - per un vasto intervento di rigenerazione urbana al rione Libertà: riqualificheremo aree verdi e marciapiedi nella zona Iacp, è previsto un intervento di restyling del mercato rionale di via Poerio e ancora un ampio rifacimento delle aree parcheggio e dell'areale che si trova nei pressi della chiesa dell'Addolorata. Un ulteriore intervento nel quartiere più popoloso della città per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità del quartiere. Nella stessa seduta, sempre con le rinvenienze Pics abbiamo dato via libera anche ad un progetto che riguarda la parte alta della città: la riqualificazione di un'area verde in via Nicola Sala: sarà realizzato uno spazio, con fini didattici e di promozione turistica, di rievocazione storica delle produzioni e delle culture tipiche del Sannio. L'importo dell'opera ammonta in questo caso a 300mila euro", conclude De Pierro.
 

Ultime Notizie