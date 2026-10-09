Giunta, ok agli interventi al Rione Libertà con rinvenienze del programma Pics vasto intervento di rigenerazione urbana di marciapiedi, aree verdi e restyling mercato via Poerio

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi al Rione Libertà (zona Iacp) e nella zona della chiesa dell'Addolorata.

"Investiremo 900mila euro - spiega il vicesindaco delegato Francesco De Pierro - per un vasto intervento di rigenerazione urbana al rione Libertà: riqualificheremo aree verdi e marciapiedi nella zona Iacp, è previsto un intervento di restyling del mercato rionale di via Poerio e ancora un ampio rifacimento delle aree parcheggio e dell'areale che si trova nei pressi della chiesa dell'Addolorata. Un ulteriore intervento nel quartiere più popoloso della città per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità del quartiere. Nella stessa seduta, sempre con le rinvenienze Pics abbiamo dato via libera anche ad un progetto che riguarda la parte alta della città: la riqualificazione di un'area verde in via Nicola Sala: sarà realizzato uno spazio, con fini didattici e di promozione turistica, di rievocazione storica delle produzioni e delle culture tipiche del Sannio. L'importo dell'opera ammonta in questo caso a 300mila euro", conclude De Pierro.

