Futuridea, quattro giovani iniziano il Servizio Civile Universale potenziare l’informazione giovanile per accrescere l’autonomia e la partecipazione nuove generazioni

Sono quattro i giovani che oggi hanno iniziato il loro percorso di Servizio Civile Universale presso Futuridea, dando ufficialmente avvio alle attività previste dal progetto “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Sportello informativo”.

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare l’informazione giovanile per accrescere l’autonomia e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, favorendo una maggiore conoscenza delle opportunità formative, professionali e sociali disponibili sul territorio. I quattro giovani saranno coinvolti in un percorso volto a rendere le informazioni più accessibili e a supportare i loro coetanei nell’individuazione di servizi e opportunità utili alla crescita personale e professionale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione di informazioni affidabili, allo sviluppo delle competenze critiche e alla capacità dei giovani di partecipare consapevolmente alla vita sociale e democratica. Attraverso le attività dello sportello informativo, il progetto intende contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle informazioni, promuovendo inclusione, pari opportunità e cittadinanza attiva. L’avvio del servizio rappresenta per i quattro volontari l’inizio di un’esperienza di impegno e formazione, durante la quale potranno acquisire nuove competenze e contribuire concretamente alle attività di Futuridea, mettendo al centro i bisogni e le aspirazioni delle giovani generazioni. Con questa iniziativa, Futuridea conferma il proprio impegno nella promozione della partecipazione giovanile e nella costruzione di un territorio in cui i giovani possano essere sempre più informati, consapevoli e protagonisti del proprio futuro.