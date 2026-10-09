Ance Benevento presenta i primi 7 lavoratori indiani formati per l'edilizia Il 13 ottobre si presentano i risultati del progetto WORK4ITALY

ANCE Benevento presenta i primi risultati concreti del progetto WORK4ITALY grazie al quale sono arrivati a Benevento i primi 7 lavoratori indiani, formati nel loro Paese d'origine e assunti da due imprese del territorio, Ben.Con (Beneventana Conglomerati) Srl e Cavoto Costruzioni Srl.

Il progetto, che sarà illustrato il prossimo 13 ottobre alle ore 12, prevede un percorso di ingresso regolare e qualificato, previsto dall'art. 23 del Testo Unico Immigrazione, che consente l'ingresso fuori quota ai lavoratori formati all'estero.

Si tratta di una risposta al fabbisogno di manodopera qualificata del settore delle costruzioni con un modello che unisce formazione professionale e linguistica, inserimento lavorativo e accompagnamento all'arrivo in Italia.

Alla conferenza stampa interverranno: Flavian Basile, Presidente ANCE Benevento; Andrea Esposito, Presidente Confindustria Benevento; Antonio Prudente, Presidente Formedil Avellino; Raffaele Gatti, Presidente Formedil Benevento; Andrea Lanzetta, Vice Presidente Formedil Benevento.

Presenti anche le imprese che hanno partecipato al progetto, investendo e scommettendo su questo modello attraverso l’assunzione di 30 lavoratori: Alma Mater Scarl; Ben.Con (Beneventana Conglomerati) Srl; CAR Segnaletica Stradale Srl; Cavoto Costruzioni Srl; Italbilding Srl; OVRES Company Srl.