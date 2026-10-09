"Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità" A Benevento la IX Giornata Nazionale dello Sport US ACLI

Grande partecipazione a Benevento per la IX Giornata Nazionale dello Sport US ACLI: oltre 300 ragazzi protagonisti di una giornata all’insegna dello sport, della pace, dell’inclusione e della condivisione.

Si è svolta presso l’Istituto De La Salle di Benevento la manifestazione cittadina della IX Giornata Nazionale dello Sport – Festa dello Sport US ACLI, un appuntamento dedicato alla promozione dello sport come strumento di crescita, educazione, socializzazione e partecipazione alla vita della comunità.

Oltre 300 ragazzi hanno partecipato alla manifestazione, sfilando con la fiaccola e portando la bandiera della pace, in un momento particolarmente significativo che ha voluto sottolineare i valori universali dello sport: rispetto, solidarietà, amicizia e convivenza pacifica.

La giornata si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale e la lettura della Preghiera dello sportivo, composta da Mario Collarile e interpretata da due studenti, dando così avvio a una manifestazione ricca di emozioni e momenti di condivisione.

A portare i saluti istituzionali sono stati il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore provinciale alle politiche giovanili Giovanni Zanone e il consigliere comunale Enzo Lauro, delegato allo Sport. Sono intervenuti inoltre il gestore dell’Istituto De La Salle, don Donato D’Agostino, e la CAED Angela Meola, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, complimentandosi con l’US ACLI di Benevento e ringraziando il presidente Antonio Meola e tutto il suo staff per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.

Particolarmente apprezzata è stata la coreografia realizzata dai bambini, che si sono esibiti in balli e performance individuali, ricevendo gli applausi del numeroso pubblico di genitori e familiari presenti. La partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi hanno caratterizzato ogni momento della manifestazione, nonostante le condizioni meteorologiche incerte.

Le attività sono poi proseguite all’interno della palestra, dove i partecipanti hanno potuto cimentarsi in diverse discipline sportive, tra cui basket, karate, ginnastica artistica, Krav Maga e pallavolo. Un programma pensato per avvicinare i più giovani a nuove esperienze motorie, favorire la scoperta delle proprie attitudini e promuovere la partecipazione attiva, al di là delle differenze.

Una vera e propria miniolimpiade dello sport, vissuta con entusiasmo e spirito di squadra, nella quale l’integrazione intergenerazionale, l’inclusione e la possibilità di sperimentare liberamente nuove discipline hanno rappresentato gli elementi distintivi della giornata.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e della riuscita della manifestazione – dichiara il presidente dell’US ACLI Benevento, Antonio Meola –. Vedere così tanti ragazzi condividere momenti di sport, entusiasmo e amicizia è la conferma che lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo e sociale. Il nostro obiettivo è renderlo sempre più accessibile, valorizzandone la funzione aggregativa e la capacità di creare legami, abbattere le barriere e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio le istituzioni intervenute, l’Istituto De La Salle, le famiglie, i tecnici, i volontari e tutto lo staff che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa».

La manifestazione di Benevento rientra nel programma della IX Giornata Nazionale dello Sport US ACLI, promossa su scala nazionale per valorizzare lo sport come risorsa per le comunità e occasione di incontro tra persone, associazioni, scuole e istituzioni.

Le iniziative proseguiranno anche negli altri comuni della provincia sannita, con ulteriori appuntamenti sportivi e attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti, fino a domenica 11 ottobre, coinvolgendo il territorio in un fine settimana dedicato al movimento, al benessere e alla partecipazione.

US ACLI Benevento conferma così il proprio impegno nella promozione di uno sport per tutti, capace di educare, includere e contribuire concretamente alla crescita delle comunità.