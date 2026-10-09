"Copertura Vigorito, no bandierine ma meriti da ascivere a Fico e Mastella" La precisazione del consigliere allo sport Enzo Lauro

«Siamo soddisfatti del passo avanti compiuto per la copertura della tribuna dello stadio Ciro Vigorito, un'opera importante per la città e per tutti i tifosi del Benevento. È giusto, però, ricostruire correttamente il percorso che ha portato a questo risultato.

Le risorse sono state inserite nella riprogrammazione dei fondi FSC della Regione Campania. Un risultato per il quale vanno riconosciuti il ruolo del presidente Roberto Fico e l'impegno del consigliere regionale Pellegrino Mastella, che ha seguito la vicenda e ha dato comunicazione dell'inserimento dell'intervento nella programmazione delle risorse.

Rispetto alle rivendicazioni della Lega e ai ringraziamenti rivolti al ministro Salvini, chiediamo semplicemente di conoscere quali atti o iniziative concrete abbiano avuto un ruolo determinante nell'ottenimento del finanziamento. Se esistono, è giusto renderli noti.

Non ci interessano le polemiche né la contesa delle bandierine, ma la realizzazione dell'opera. Proprio per questo, riteniamo che i meriti vadano attribuiti sulla base dei fatti e dei passaggi istituzionali documentati», lo scrive in una nota Enzo Lauro, consigliere delegato allo Sport.