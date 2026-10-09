Benevento-Cesena. Quella volta che... Due precedenti, una vittoria per parte: dopo il ko del Manuzzi iniziò la rincorsa alla serie A

Una vittoria per parte. E' il consuntivo dei due precedenti giocati da Benevento e Cesena nell'anno della promozione giallorossa in serie A. Andata 5 dicembre 2016 al Vigorito: vittoria in rimonta dei ragazzi di Marco Baroni sui romagnoli dell'ex Andrea Camplone. Vantaggio di testa del gigante Djuric, pareggio, sempre di testa, di Chibsah. Nella ripresa la prodezza di Amato Ciciretti per il 2 a 1 finale.

Ritorno al Manuzzi il 25 aprile del 2017. Partita di grande sofferenza per i giallorossi, ma probabilmente la molla necessaria per andare a cogliere l'incredibile promozione. Sul campo la squadra giallorossa perde per 4 a 1. Dopo lo 0 a 0 della prima frazione i romagnoli si scatenano e vanno in gol con Crimi, Ligi, Laribi e Camillo Ciano. Chibsah fa giusto in tempo a segnare il gol della staffa. Sembra il canto del cigno per Marco Baroni, del quale tanti chiedono la “testa”. Invece il presidente Vigorito ci vede lungo e dopo una lunga riunione negli spogliatoi cesenati con Di Somma e lo stesso Baroni, si concede ai microfoni per chiedere scusa ai tifosi e confermare Baroni. Da quel momento il Benevento, che rischia di non giocare i play off, (e non farli giocare neanche agli altri...) non sbaglia più un colpo: batte l'Avellino al Vigorito (2-1), fa pari ad Ascoli (1-1), batte il Frosinone al Vigorito (2-1) in una sfida epica e chiude violando l'Arena Garibaldi di Pisa coi nerazzurri allenati da Gattuso. Poi i fantastici play off che tutti ricordano contro Spezia, Perugia e Carpi e la conquista fantastica della serie A.

La curiosità: l'altra volta del Cesena a Benevento...

Due precedenti e una curiosità. Il Cesena che gioca nel vecchio Santa Colomba ma non affronta il Benevento, bensì l'Avellino. Storia del 28 agosto 1985, sfida di Coppa Italia, che termina sullo 0 a 0 con due legni irpini di Colomba e Diaz. Il teatro della sfida è proprio lo stadio giallorosso per l'inagibilità provvisoria del Partenio. Ospitalità di 41 anni fa, cosa che oggi sarebbe abbastanza complicato. Altra particolarità, la presenza nelle due squadre di due ex allenatori giallorossi, Andrea Agostinelli con la maglia biancoverde degli irpini, Agatino Cuttone con quella bianca dei romagnoli.

Per gli amanti delle statistiche l'Avellino iniziò e concluse quella stagione a Benevento, visto che il 19 giugno 86 contese al Bari la vittoria di un “fantomatico” torneo estivo organizzato per le squadre di A prima dei Mondiali del 1986 in Messico (senza i Nazionali ovviamente). La sede della finale fu il Santa Colomba e vinse l'Avellino per 3 a 2 con la doppietta di Alessio e la rete di Benedetti. Per il Bari segnarono Rideout e Sclosa.

Nella foto di Taddeo, Chibsah, autore di due gol al Cesena, uno all'andata e uno al ritorno