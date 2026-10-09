La ditta che gestisce la mensa si scusa con l'Amministrazione e la comunità "E' un dovere morale, impegnati a risolvere criticità burocratiche"

"A seguito dell’incontro svoltosi in data odierna con il sindaco di Benevento onorevole Clemente Mastella e i suoi collaboratori, circa il tema della refezione scolastica, Massimo Piacenti, Presidente e Amministratore Delegato della ditta Authentica, affidataria del servizio di ristorazione scolastica presso il Comune di Benevento, sente il dovere morale di rivolgere a nome personale e dell’intera azienda, le più sentite scuse per le difficoltà create al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, ai Dirigenti Scolastici, alle famiglie e alla comunità cittadina, per il mancato avvio nei tempi previsti della refezione scolastica. Siamo consapevoli che le scuse, da sole, non siano sufficienti al fine di rimediare ai disagi esistenti; per questo motivo, la società, con l’intera squadra, è impegnata ad affrontare con la massima urgenza le criticità di natura burocratica che hanno rallentato l’iter amministrativo. Alla base delle difficoltà registrate vi è stato l’aumento notevole, e non programmato, del numero delle richieste dei pasti, pervenute successivamente alla scadenza dei termini di presentazione del servizio da parte delle famiglie", è quanto si legge in una nota ufficiale inviata al Sindaco di Benevento dal presidente e ad di Authentica, azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica nella Città.

