Lotta evasione fiscale: Benevento tra i pochi a collaborare con Agenzia entrate Mastella e Serluca: «Un percorso costruito negli anni, frutto di impegno e programmazione»

"Benevento conferma, per il terzo anno consecutivo, la propria presenza tra i Comuni italiani che partecipano attivamente al contrasto all’evasione fiscale attraverso la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

A evidenziarlo sono le rilevazioni dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, che documentano un percorso avviato negli anni precedenti e progressivamente consolidato dall’amministrazione comunale", è quanto scrivono in una nota il sindaco Mastella e il già assessore alle Finanze a Palazzo Mosti, ora assessore regionale, Maria Carmela Serluca.

"Già nel 2022, al Comune di Benevento venivano riconosciuti 1.789 euro per l’attività di collaborazione all’accertamento fiscale. Nel 2023, l’importo saliva a 6.022,40 euro, con Benevento tra i soli tre Comuni campani, su 550, beneficiari del meccanismo premiale, insieme a Napoli ed Eboli.

Un risultato particolarmente significativo, che testimoniava l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il contrasto all’evasione e il rafforzamento della capacità di accertamento.

In questo percorso si inserisce anche il protocollo d’intesa sottoscritto il 22 ottobre 2024 tra il Comune di Benevento e l’Agenzia delle Entrate, fortemente voluto e promosso dall’allora assessore alle Finanze e ai Tributi, Maria Carmela Serluca, insieme al sindaco Clemente Mastella.

L’accordo ha rappresentato un ulteriore passo nella costruzione di una collaborazione istituzionale strutturata, finalizzata a potenziare lo scambio di informazioni, l’incrocio delle banche dati e le segnalazioni qualificate, per rendere sempre più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni evasivi.

La nuova rilevazione della CGIA di Mestre, pubblicata il 10 ottobre 2026 e riferita alle segnalazioni del 2024, conferma la presenza di Benevento tra i Comuni beneficiari, con un importo riconosciuto di 5.330,93 euro e il 66° posto nella graduatoria nazionale. In Campania i Comuni beneficiari risultano appena 8 su 550.

È importante precisare che tali importi non rappresentano l’ammontare complessivo dell’evasione fiscale recuperata, ma le somme riconosciute al Comune per la partecipazione all’attività di accertamento dei tributi erariali. Si tratta, dunque, di un indicatore della collaborazione istituzionale con l’amministrazione finanziaria, distinto dai risultati conseguiti sul fronte della riscossione dei tributi comunali.

«Questi dati – dichiara Maria Carmela Serluca, già assessore alle Finanze e ai Tributi del Comune di Benevento – mi rendono particolarmente soddisfatta perché raccontano un lavoro portato avanti con determinazione e continuità negli anni.

Abbiamo lavorato per rafforzare gli strumenti di controllo, migliorare l’efficienza degli uffici e promuovere una cultura della legalità e dell’equità fiscale.

Contrastare l’evasione significa tutelare i cittadini che pagano regolarmente le imposte, garantire maggiore equità e mettere le amministrazioni nelle condizioni di offrire servizi migliori alla collettività.

La sottoscrizione del protocollo con l’Agenzia delle Entrate, nell’ottobre 2024, è stata una scelta precisa in questa direzione: rafforzare una collaborazione già avviata, renderla strutturale e valorizzare il patrimonio informativo a disposizione delle istituzioni.

Il fatto che Benevento compaia per tre annualità consecutive tra i Comuni beneficiari, in una regione nella quale nel 2023 erano appena tre e nel 2024 soltanto otto su 550, conferma la continuità dell’attività svolta.

Desidero ringraziare in modo particolare il dirigente, Raffaele Ambrosio, e tutti i dipendenti dell’Ufficio Tributi del Comune di Benevento, che con professionalità, competenza e dedizione hanno contribuito a questi risultati. Dietro ogni dato ci sono il lavoro quotidiano degli uffici, la capacità di affrontare procedure complesse e la volontà di migliorare costantemente l’azione amministrativa.

Sono convinta che la lotta all’evasione fiscale debba continuare a rappresentare una priorità per ogni amministrazione pubblica. È una questione di giustizia, di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’intera comunità.

Questi risultati non rappresentano un punto di arrivo, ma la conferma della validità di un percorso che mi auguro possa essere ulteriormente rafforzato negli anni a venire" chiudono Mastella e Serluca.

