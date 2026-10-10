Moti Paralleli 2026: c'è Thema con il Quintetto delle prime parti dell'OFB Il concerto domani al Teatro De La Salle

Prosegue al Teatro De La Salle di Benevento “Moti Paralleli 2026”, la seconda edizione del festival di musica da camera ideato e promosso dall’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) sotto la direzione artistica di Giovanni Sollima. Domani domenica 11 ottobre, alle ore 19.00, il pubblico potrà assistere a “Thema”, concerto affidato al Quintetto delle prime parti dell’OFB.

Sul palco Agostino Napolitano (clarinetto), Vincenzo Meriani (violino I), Federica Paduano (violino II), Francesco Venga (viola) ed Emilio Mottola (violoncello), protagonisti di un programma che accosta due pietre miliari del repertorio per clarinetto e archi.

Si inizia con il Quintetto in la maggiore K. 581 “Stadler” di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro del classicismo viennese, che unisce luminosa eleganza e puro lirismo. Composto nel 1789, è dedicato al clarinettista Anton Stadler, amico e interprete prediletto di Mozart.

Seguirà il Quintetto in si minore op. 115 di Johannes Brahms, una delle pagine più intime e profonde della maturità romantica, dalle atmosfere calde ed elegiache. Fu scritto nel 1891 per Richard Mühlfeld, il clarinettista che spinse Brahms a tornare a comporre dopo aver pensato di ritirarsi.

“Thema” è un’occasione per vivere da vicino l’emozione del grande repertorio cameristico, nell’intimità di uno dei luoghi più suggestivi della città.

Prossimi appuntamenti: sabato 17 ottobre (ore 17.30), con Silvia Careddu al flauto e Juan Carlos Fernandez Neto al pianoforte; mercoledì 21 ottobre (ore 20.30), con “Sequenze” (Vittorio Coviello, Giovanni Sollima e Francesco Nicolosi); sabato 7 novembre (ore 17.30), con il Duo La Meraviglia.